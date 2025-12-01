El primer tráiler de la precuela de 'Gomorra' eleva las expectativas

Los aficionados al género de la mafia resultamos gratamente sorprendidos allá por mediados de los 2000, cuando la película Gomorra, basada en el libro de Roberto Saviano, irrumpió con una crudeza y un realismo que marcaron un punto de inflexión en la ficción criminal europea.

El largometraje abrió un camino que poco después amplificó la serie homónima, producida por Sky y convertida en uno de los dramas televisivos más influyentes del continente, especialmente de Italia. Durante cinco temporadas y el film El inmortal, la ficción exploró con extremo detalle las dinámicas del crimen organizado napolitano y el ascenso y caída de sus principales figuras, consolidando un universo que ahora vuelve a expandirse.

La precuela de toda 'Gomorra'

Ese regreso llega con Gomorrah – The Origins, una precuela en formato de miniserie de seis episodios que Sky estrenará a comienzos de 2026 y de la que el estudio acaba de lanzar su primer tráiler oficial. En España, donde podremos verla gracias a SkyShowtime, todavía no contamos con una fecha de estreno confirmada, aunque previsiblemente también aterrice durante los primeros meses.

La historia se sitúa en el Nápoles de 1977, una ciudad pobre, áspera, marcada por el contrabando de cigarrillos y al borde de la irrupción de la heroína, un contexto que redefinió el mapa criminal de la época.

Los comienzos de Pietro

La precuela está protagonizada por Luca Lubrano en el papel de un joven Pietro Savastano, un muchacho de Secondigliano que sobrevive como puede junto a sus amigos, entre pequeños delitos y carreras en ciclomotor. Su sueño es convertirse en alguien poderoso, como Angelo A Sirena, interpretado por Francesco Pellegrino, un líder juvenil que lo introduce en un juego de poder que pronto lo supera.

La historia arranca con un Pietro todavía inocente, que busca prosperar en un entorno hostil dominado por grandes ambiciones. Entre el contrabando en lancha rápida, las primeras fiestas y una banda sonora repleta de clásicos italianos, la serie retrata cómo los sueños de juventud chocan con la dureza del crimen organizado y el precio que exige.

El reparto incluye también a Flavio Furno como O Paisano, Tullia Venezia como la joven Imma, cuyo vínculo emocional con Pietro será clave, y Fabiola Balestriere como Annalisa Magliocca, años antes de transformarse en la temida Scianel. Completan el elenco Antonio Buono, Ciro Burzo, Luigi Cardone, Antonio Del Duca, Mattia Francesco Cozzolino, Junior Rancel Rodriguez Arcia y Antonio Incalza.