Adiós a los 45 W: el Samsung Galaxy S26 Ultra contará con una carga rápida de 60W, según una filtración

Poco a poco, se van desvelando todos los secretos del nuevo flagship premium de Samsung, un Galaxy S26 Ultra del cual ya sabemos que contará con una nueva cámara principal de 200 megapíxeles que captará más luz que la de su antecesor y que estrenará un códec de vídeo similar al Pro Res de Apple.

Pues bien, ahora una nueva filtración acaba de confirmar uno de los cambios más esperados en el Samsung Galaxy S26 Ultra, ya que desvela que el nuevo buque insignia de la compañía de Suwon dirá adiós a los 45 W para apostar por una carga rápida de 60 W.

El Samsung Galaxy S26 Ultra contará con la carga más rápida de la serie hasta la fecha

Recientemente, los expertos del medio Android Authority publicaron un informe en el que revelan que han tenido acceso a unos archivos de firmware de One UI 8.5, los cuales dejan al descubierto unas cadenas de texto que hacen referencia a un nuevo estándar de carga rápida denominado 'Super Fast Charging 3.0'.

Aunque estas cadenas de texto no mencionan específicamente la potencia de salida exacta, lo más probable es que se trate de una velocidad de carga de 60 W, una característica que ya se había filtrado anteriormente que se integraría en el futuro Samsung Galaxy S26 Ultra.

Por lo tanto, si se cumple esta predicción, el Galaxy S26 Ultra será el smartphone de la serie Galaxy S con la carga más rápida en la historia de la marca.

En este sentido, debes saber que la firma surcoreana introdujo por primera vez la carga rápida de 15 W en el Galaxy S6 allá por el año 2015 y 5 años más tarde, aumentó dicha velocidad hasta los 45 W en el Galaxy S20 Ultra. Posteriormente, la redujo hasta los 25 W en el Galaxy S21 Ultra para volver a aumentarla hasta los 45 W en los Galaxy S22 Ultra, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S24 Ultra y Galaxy S25 Ultra.

A pesar de que algunos de los grandes competidores de Samsung ya ofrecen velocidades de carga de entre 80 W y 240 W en sus terminales, es un gran paso adelante para la marca surcoreana que su próximo Galaxy S Ultra cuente con una carga rápida más acorde con la gama alta premium.