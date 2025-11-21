Todos los móviles Samsung con la actualización Android de noviembre de 2025 ya disponible

Samsung prometió que iba a actualizar los mejores terminales de su porfolio con el último parche de seguridad de Android lo antes posible y, un mes más, el gigante surcoreano ha cumplido su promesa, ya que, a día de hoy, más de una veintena de smartphones de la marca ya han recibido la actualización Android de noviembre de 2025.

A continuación, te pasamos a enumerar los 23 móviles y tablets de Samsung que ya se han actualizado con el parche de seguridad de noviembre de 2025, un firmware que debería aterrizar en más dispositivos de la firma coreana de aquí a principios del mes de diciembre.

Los 23 smartphones de Samsung que ya se han actualizado con el parche de seguridad de noviembre de 2025

A día de hoy, un total de xx smartphones de Samsung ya han recibido la actualización Android de noviembre de 2025 y dentro de este listado podemos encontrar dispositivos de las familias Galaxy S, Galaxy Z, Galaxy A y Galaxy Tab, tanto algunos tan recientes como los Galaxy S25 o los Galaxy Z Fold7 y Galaxy Z Flip7 como otros que ya llevan un tiempo en el mercado como el Samsung Galaxy A54, un terminal que llegó al mercado hace un par de años.

Esta es la lista de completa de móviles y tablets de Samsung que ya han recibido la actualización Android de noviembre de 2025:

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25+

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24+

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold7

Samsung Galaxy Z Fold6

Samsung Galaxy Z Fold5

Samsung Galaxy Z Flip7

Samsung Galaxy Z Flip6

Samsung Galaxy Z Flip5

Samsung Galaxy A54 5G

Samsung Galaxy A17 5G

Samsung Galaxy Tab S11

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

Como no podía ser de otra forma, esta nueva actualización de software incluye el parche de seguridad de Android de noviembre de 2025, el cual corrige un total de 25 problemas relacionados con la seguridad y la privacidad. De todos ellos, dos han sido catalogados con importancia "crítica", 11 solventan fallos de seguridad que están relacionados con los chips Exynos y 9 afectan únicamente a los dispositivos Galaxy.

Además, este nuevo parche de seguridad de Android también repara unos cuantos errores generales detectados en la interfaz de usuario en versiones previas de One UI y mejora la estabilidad y el rendimiento de todos estos smartphones y tabletas.

Si tienes uno de estos Samsung Galaxy y quieres comprobar si ya te ha llegado esta nueva actualización de seguridad, lo único que debes hacer en acceder al menú de Ajustes de tu smartphone o tablet y entrar en la sección Actualización de software.

Una vez que ya la tengas disponible, simplemente pulsa en el botón Descargar e instalar y deja que One UI se encargue de actualizar tu móvil o tablet con el parche de seguridad de Android más reciente.