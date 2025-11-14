Samsung Galaxy Z TriFold: filtrada la fecha de lanzamiento y nuevos detalles del plegable triple de la marca

El próximo gran lanzamiento de Samsung antes de la llegada de los nuevos Galaxy S26 es el del Galaxy Z TriFold, un terminal plegable triple del cual te hemos ido desvelando algunos detalles a lo largo de estos últimos meses como, por ejemplo, que estará equipado con tres baterías.

Pero ahora, una nueva filtración ha dejado al descubierto nuevas informaciones del triple plegable de Samsung, las cuales nos confirman tanto la fecha de lanzamiento de este innovador terminal como algunas de sus especificaciones más destacadas.

El Samsung Galaxy Z TriFold ya no tiene secretos

El medio The Chosun Daily ha publicado, recientemente, un informe en exclusiva que asegura que el nuevo Samsung Galaxy Z TriFold se presentará oficialmente en Corea del Sur el próximo 5 de diciembre de 2025 y que tendrá un precio de lanzamiento de unos 4,4 millones de wones, unos 2.600 euros al cambio.

Esta misma filtración también confirma que se fabricarán entre 20.000 y 30.000 unidades del Samsung Galaxy Z TriFold y que este contará con un grosor de 4,2 milímetros cuando está completamente desplegado y de 14 milímetros cuando está completamente plegado, con dos pantallas: una interior de 10 pulgadas que se dividirá en tres y una externa de 6,5 pulgadas y con una gran batería de 5.600 mAh, superando con creces los 4.400 mAh del Galaxy Z Fold7.

En cuanto al resto de prestaciones del futuro Samsung Galaxy Z TriFold, el reputado leaker Evan Blass ha compartido, ayer mismo, un post en X en el que nos adelanta otras especificaciones clave del primer plegable triple del gigante surcoreano.

Este es el post publicado en X por Evan Blass acerca del Samsung Galaxy Z TriFold Propio

Tal como puedes apreciar en la captura de pantalla de dicho post que te dejamos sobre estas líneas, Blass confirma que la pantalla externa de 6,5 pulgadas tendrá un brillo máximo de 2.600 nits, mientras que el panel interno de 10 pulgadas reducirá esa cifra hasta los 1.600 nits y que cada panel tendrá un grosor diferente: 3,9 milímetros, 4 milímetros y 4,2 milímetros, respectivamente.

Asimismo, esta filtración rebaja un poco la capacidad de la batería hasta los 5.437 mAh, confirma que montará un procesador de Qualcomm, muy probablemente el nuevo Snapdragon 8 Elite Gen 5 y asegura que el Galaxy Z TriFold apostará por una cámara principal de 200 megapíxeles.

Por el momento, todo parece indicar que el Samsung Galaxy Z TriFold solo se venderá en Corea del Sur, China y en los Emiratos Árabes Unidos, aunque no es descartable que pueda llegar a otras regiones como Estados Unidos o incluso Europa a lo largo del 2026.