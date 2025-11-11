El Samsung Galaxy S26+ se deja ver en sus primeros renders filtrados

Cada vez queda menos para que se presenten en sociedad los nuevos flagships de Samsung, unos Galaxy S26, Galaxy S26+ y Galaxy S26 Ultra que, presumiblemente, se lanzarán al mercado en la ciudad californiana de San Francisco el próximo 25 de febrero de 2026.

Mientras llega esa fecha, poco a poco vamos conociendo nuevos detalles de los futuros buques insignia del gigante surcoreano y así después de saber que Samsung ha decidido cancelar el Galaxy S26 Edge por las bajas ventas de su antecesor y seguir apostando por el modelo "Plus", ahora ya te podemos mostrar los primeros renders filtrados del Samsung Galaxy S26+.

Al descubierto el diseño y los colores del nuevo Samsung Galaxy S26+

El medio especializado Android Headlines ha publicado un informe en exclusiva en colaboración con el conocido filtrador OnLeaks en el que comparte los primeros renders del futuro Samsung Galaxy S26+.

Tal como puedes apreciar en dichos renders, el Galaxy S26+ apostará por un diseño bastante similar al de su antecesor, el Galaxy S25+. Así nos encontramos con un dispositivo con un chasis con biseles delgados y uniformes, con unas esquinas redondeadas y con un marco que se curvará ligeramente hacia los bordes.

Asimismo, el Galaxy S26+ contará con una pantalla totalmente plana que estará coronada por un agujero en pantalla donde se alojará la cámara para selfis y todos sus botones estarán ubicados en su lateral derecho.

El diseño al completo del nuevo Samsung Galaxy S26+ en color blanco OnLeaks x Android Headlines

El mayor cambio respecto al Galaxy S25+ lo encontramos en su parte trasera, ya que el Galaxy S26+ optará por un módulo de cámaras en forma de isla que se situará en la esquina superior izquierda. Dicho módulo incluirá tres cámaras, las cuales sobresalen del chasis, y un flash LED que se colocará justo al lado de derecho de dicha isla.

Esta filtración también ha confirmado que el Galaxy S26+ no será mucho más delgado que su predecesor, ya que medirá 158,4 x 75,7 x 7,35 milímetros.

Además, en estas imágenes filtradas podemos ver el Galaxy S26+ en dos tonalidades: una blanca con tonos azulados y otra naranja que nos recuerda a los iPhone 17 Pro, pero no podemos lanzar las campanas al vuelo todavía, puesto que al tratarse de renders basados en CAD, los colores no son oficiales, solo representaciones visuales.

Samsung Galaxy S26+: características y especificaciones

En lo que respecta a las prestaciones del nuevo Samsung Galaxy S26+, todo parece indicar que montará una pantalla LTPO AMOLED 2X de 6,7 pulgadas con una resolución de 3.120 x 1.440 píxeles y una tasa de refresco variable de hasta 120 hercios que estará protegida por un cristal Corning Gorilla Glass Victus 2 y una batería de 4.900 mAh con carga rápida por cable de 45 W y carga inalámbrica de 15 W.

Bajo el capó del futuro Galaxy S26+ encontraremos o bien el nuevo Qualcomm Snapdragon 8 Élite Gen 5 o bien el Exynos 2600, según la región. En ambos casos, estos chipsets estarán acompañados de una memoria RAM del tipo LPDDR5X con 12 o 16 GB de capacidad y de dos opciones de almacenamiento de 256 GB y 512 GB que no se podrán ampliar con tarjetas microSD.

A nivel fotográfico, se espera que el Galaxy S26+ apueste por un triple módulo de cámaras traseras que estará compuesto por un sensor principal de 50 megapíxeles (el ISOCELL S5KGNG) con un tamaño de 1/2,76 pulgadas, un sensor ultra gran angular Sony IMX564 de 12 megapíxeles con un tamaño de 1/2,55 pulgadas y un sensor telefoto ISOCELL S5K3LD de 12 megapíxeles con un tamaño de sensor de 1/3,2 pulgadas.

En cuanto al resto de especificaciones del Samsung Galaxy S26+, debemos destacar que contará con Wi-Fi 7 y Bluetooth 6.0, con resistencia al agua y al polvo IP68 y con un escáner de huellas dactilares ultrasónico bajo la pantalla y que llegará con One UI 8.5 basado en Android 16 como sistema operativo.