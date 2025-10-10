El Samsung Galaxy Z TriFold desvela uno de sus secretos mejor guardados: su batería

Mientras prepara la llegada de su nueva generación de flaghips premium, los Galaxy S26, Galaxy S26 Pro y Galaxy S26 Ultra, Samsung ultima los detalles para el lanzamiento de su terminal más innovador hasta la fecha, un smartphone plegable triple que llegará al mercado bajo el nombre de Galaxy Z TriFold.

Poco a poco se van desvelando algunos detalles del Samsung Galaxy Z TriFold y si hace unas semanas te contamos que unas animaciones de su software nos confirmaron que contará con un zoom digital de 100 aumentos , con una multitarea avanzada y con un modo DeX mejorado, ahora una nueva filtración nos adelanta la información relacionada con su batería o, como sucede en este caso, sus baterías.

Así es el sistema de triple batería del Samsung Galaxy Z TriFold

Como podemos leer en el medio especializado Galaxy Club, el pasado 30 de septiembre se registró una patente de Samsung en Corea del Sur que nos muestra, con todo lujo de detalles, tanto el diseño como la estructura interna del nuevo Galaxy Z TriFold.

El diseño del Samsung Galaxy Z TriFold con la característica isla de cámaras Propio

Así, tal como puedes apreciar en las imágenes que te dejamos encima y debajo de estas líneas, el Galaxy Z TriFold apostará por trescuerpos delgado similares al del Galaxy Z Fold7 que es pliegan en uno más grueso y por la característica isla de cámaras del plegable más reciente del gigante coreano.

Así funciona el sistema de triple plegado del Samsung Galaxy Z TriFold Propio

Además, otros bocetos de esta patente nos permiten ver las entrañas del nuevo Galaxy Z TriFold y comprobar que el primer plegable triple de la marca contará con dos bisagras, una ancha y otra un poco más estrecha, para permitir que este se pliegue perfectamente y también con tres baterías.

Cada una de estas tres baterías tiene diferente tamaño y espesor y están ubicadas en las tres partes del chasis del terminal.

El sistema de triple batería del nuevo Samsung Galaxy Z TriFold Propio

Aunque esta patente no confirma la capacidad de cada una de las baterías, si tenemos en cuenta que el Galaxy Z Fold7 tiene una capacidad de 4.400 mAh con 2 baterías, todo parece indicar que el Galaxy Z TriFold debería superar, sin problemas, los 5.000 mAh.

Respecto al lanzamiento del nuevo Samsung Galaxy Z TriFold, todo parece indicar que este plegable triple de la firma de Suwon aterrizará a finales de este otoño tan solo en algunos mercados seleccionados, como el de Corea del Sur o el de China, así que, lo más probable, es que no llegue, al menos oficialmente, a España.