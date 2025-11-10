Samsung Galaxy A57: esto es todo lo que sabemos del futuro buque insignia de gama media de la marca

Samsung ya está ultimando los detalles para el lanzamiento de su nueva generación de flagships, unos Galaxy S26 que podrían llegar al mercado el próximo 25 de febrero de 2026 en un evento que se volverá a celebrar en la ciudad californiana de San Francisco.

Pero, al mismo tiempo, el gigante surcoreano también prepara el aterrizaje de sus nuevos dispositivos franquicia dentro de la serie Galaxy A y el más avanzado de ellos será, sin ninguna duda, el nuevo Samsung Galaxy A57.

Pues bien, para que puedas saber que esperar del Samsung Galaxy A57, hoy te traemos las principales informaciones que ya se han filtrado del próximo buque insignia de la marca coreana dentro de la gama media-premium.

Samsung Galaxy A57: estas son sus probables características y especificaciones

Recientemente, el medio especializado SamMobile ha compartido un informe que recopila las principales filtraciones que ya han salido a la luz del nuevo Samsung Galaxy A57.

En primer lugar, según los expertos del citado medio, el nuevo Galaxy A57 seguirá contando con un marco de aluminio recubriendo el chasis, con un cristal Gorilla Glass Victus+ protegiendo tanto la pantalla como la parte trasera y con la certificación IP67 de resistencia al agua y al polvo.

Así, a nivel de diseño, el gran cambio del Galaxy A57 será su grosor, ya que, teniendo en cuenta la tendencia de Samsung de hacer terminales cada vez más delgados, todo parece indicar que el nuevo terminal franquicia de la familia Galaxy A para 2026 contará con un grosor inferior a los 7,4 milímetros del Galaxy A56.

Si nos metemos de lleno en sus prestaciones, parece que el nuevo Galaxy A57 estará equipado con una gran pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas que tendrá una tasa de refresco variable de hasta 120 hercios y con una enorme batería de 5.000 mAh con carga ràpida de 45 W.

Asimismo, bajo el capó del Galaxy A57 encontraremos el nuevo Exynos 1680, un chipset fabricado en 4 nanómetros que monta una GPU Xplise 550, la cual tiene el doble de potencia de la del Exynos 1580 y a nivel fotográfico tan solo se ha filtrado que montará una cámara para selfis de 50 megapíxeles que ya vimos en el Galaxy M55.

A nivel de software, el nuevo Samsung Galaxy A57 debería llegar con One UI 8.5 basado en Android 16 y se espera que ofrezca 6 años de actualizaciones Android y otros tantos de parches de seguridad.

Finalmente, en lo que respecta a su fecha de lanzamiento y a su precio, el Galaxy A57 debería llegar al mercado en marzo del 2026 con un coste algo superior al del Galaxy A56, aunque de momento no se han filtrado detalles sobre el posible precio.