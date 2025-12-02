Si vuelve la mili, hay una película y una serie que ya nos prepararon para ello

El servicio militar obligatorio, o mili, es eso que muchos de nosotros solo conocemos de oídas por las batallitas de nuestros padres o tíos, pero tampoco es difícil que nos tocara pues finalizó sus días en nuestro país a finales de 2001, con los llamados quintos del 82 siendo los últimos en formar parte de esta preparación obligatoria.

Pero en estos últimos años muchas cosas han cambiado en el panorama internacional y Europa está progresivamente recuperando dicho reclutamiento impulsada por la invasión rusa de Ucrania en 2022, el temor a una escalada del conflicto y la posible reducción del compromiso de EE.UU. en la defensa europea bajo la administración Trump.

¿Y aquí?

En España, no obstante, Pedro Sánchez ha afirmado en más de una ocasión que descarta reintroducir la mili obligatoria, máxime existiendo el servicio militar voluntario, pero tampoco es que sus palabras sean una garantía absoluta, por lo que todo sigue abierto de cara a un futuro.

Por fortuna, los españoles contamos tanto con una película como con una serie que, en clave de sátira, ya retrataron lo que suponía pasar por un cuartel en los tiempos en que la mili era parte ineludible de la vida adulta.

El film y dónde verlo en streaming

Se trata de Historias de la puta mili, el célebre universo creado por Ivà, que saltó del papel a la pantalla con una popular adaptación televisiva y un largometraje estrenado a principios de los 90.

La película, dirigida por Manuel Esteban y estrenada en 1994, puede verse actualmente en Filmin. Su trama parte de un error informático que envía a un grupo de reclutas a una misión de la OTAN, provocando un encadenado de despropósitos que mezcla humor absurdo, crítica al estamento militar y una mirada muy reconocible a la España de la época.

Entre los protagonistas figuran Juan Echanove como el temible sargento Arensivia, Jordi Mollà, Achero Mañas y Marc Martínez, todos inmersos en un retrato deliberadamente exagerado, pero con ecos de realidad, de lo que muchos jóvenes vivieron durante décadas.

La serie ha corrido peor suerte

A la cinta se suma la serie emitida entre 1993 y 1994 en Telecinco, también basada en las viñetas de Ivà. La producción ofrecía episodios autoconclusivos protagonizados por reclutas y mandos que se enfrentan a las pequeñas tragedias y grandes absurdos de la vida en el rancho, desde los abusos de autoridad hasta la picaresca cotidiana.

Actores como Enrique San Francisco, Pepón Nieto o Santiago Urrialde se encargaron de dar vida a personajes inspirados en los originales del cómic, trasladando su humor corrosivo al formato televisivo. La pega es que la serie no está disponible en ninguna plataforma de vídeo a la carta, pero, como ocurre con muchas producciones españolas de los 90, no es difícil encontrarla alojada en algún sitio a poco que busquemos.