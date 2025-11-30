Europa avanza hacia la vuelta del servicio militar: estos son los países donde es obligatorio

Francia se ha convertido en el último de los países europeos en lanzar un nuevo modelo de servicio militar voluntario. El jueves, el presidente de la República, Emmanuel Macron, anunció la creación de una "mili" voluntaria de 10 meses, destinada a jóvenes de entre 18 y 19 años, con el fin de reforzar las Fuerzas Armadas del país. Durante la visita a la base de Varces, el jefe del Estado francés estimó que en un primer momento se incorporarían 3.000 jóvenes, que deberían aumentar a 10.000 en 2030, y "en función de la amenaza", 50.000 en 2035. Con cerca de 200.000 efectivos en activo, y más de 40.000 reservistas, el ejército del país galo se alza como uno de los más grandes de la Unión Europea, no obstante, esto podría no ser suficiente para hacer frente a la amenaza común en un contexto geopolítico cada vez más incierto.

La invasión rusa de Ucrania en 2022, y los eventos posteriores han supuesto un punto de inflexión entre los aliados del Viejo Continente, generando una sensación de inseguridad que se ha visto agravada con la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, y la reducción significativa del apoyo estadounidense en materia de Defensa."¿Quién puede creer hoy en día que Rusia parará en Ucrania? El futuro de Europa no debería decidirse en Washington ni en Moscú, y sí, la amenaza del este está regresando, y la inocencia de estos 30 años desde la caída del Muro de Berlín ha terminado", declaró Macron en un mensaje a la nación.

El comisario de Defensa y Espacio de la UE, Andrius Kubilius, fue más allá afirmando que Putin "podría estar listo para poner a prueba el artículo 5 (de la OTAN) antes de 2030". Este establece que si un país aliado es atacado, los demás deben acudir en su defensa, lo que llevaría a la movilización de sus efectivos, algo que en la práctica supondría un reto para los países europeos, que desde el final de la Guerra Fría han visto sus ejércitos mermar.

"La mayoría de los ejércitos europeos tienen dificultades para cumplir sus objetivos de reclutamiento y retener personal capacitado, así como para generar una reserva suficiente", apuntaba el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos en un informe publicado recientemente. Ante este panorama, la mayor parte de los países han dado un giro en su política de defensa, adoptando medidas para revertir la tendencia.

Alemania y Bélgica

A finales de noviembre, de miles de jóvenes belgas a punto de alcanzar la mayoría de edad recibieron una carta del Ministerio de Defensa en las que les invitaban a

aprovechar una "oportunidad única" e inscribirse en un servicio militar voluntario de un año, durante el que los reclutas recibirían un salario mensual de 2.000 euros netos. El ministro de Defensa, Theo Francken, aspira a que el ejército Bélgica alcance los 40.000 efectivos en cuatro años.

Tras meses de debate político, el Gobierno de coalición alemán también logró sacar adelante la propuesta para reinstaurar el servicio castrense, en esta ocasión voluntario. El proyecto aún deberá pasar por el Parlamento, y también contempla como incentivo aumentar el sueldo de aquellos interesados en recibir formación militar hasta los 2.600 euros, además de subvencionar el permiso de conducir, entre otros aspectos. "Otros países europeos, especialmente los del norte, demuestran que el principio de voluntariedad funciona si se combina con el atractivo y espero que aquí ocurra lo mismo", defendió el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius.

Austria y Suiza

Por el contrario, las vecinas Austria y Suiza sí cuentan con un servicio militar obligatorio para los hombres que hayan cumplido los 18 años, y de forma opcional para las mujeres. En el primer caso, los jóvenes deberán completar seis meses de formación, con posibilidad de ser sustituido por nueve meses de servicio civil. En Suiza deben prestar 245 días de servicio ordinario, donde se incluyen 18 semanas de entrenamiento militar y seis periodos adicionales de entrenamiento, o 390 días de servicio civil alternativo en el caso de los objetores de conciencia.

Servicio militar en los 27 Tania Nieto LA RAZÓN

Países nórdicos

La situación es ligeramente distinta. En muchos casos la instrucción lleva años siendo obligatoria, sin embargo, se está ampliando a otros sectores de la población. El Gobierno danés ha anunciado que adelantará la introducción de la mili obligatoria para mujeres al verano de 2026, ampliando además el número de meses. De esta forma, al igual que los hombres, una vez cumplan 18 años, deberán participar en un sistema de lotería, según el cual, en caso de no haber voluntarios suficientes, podrían ser llamadas a realizar 11 meses de conscripción.

Dinamarca ha seguido el ejemplo de sus vecinos Suecia y Noruega, que introdujeron el servicio obligatorio para las mujeres en los últimos años. Estocolmo lo retomó en 2017 –siete años después de su suspensión– con el fin de paliar la falta de soldados y reforzar sus defensas ante la inseguridad en el Báltico, donde se ha registrado una creciente actividad rusa.

"La anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia (2014), el conflicto en Ucrania, y la creciente actividad militar en la zona, son algunas de las razones" detrás de este cambio, explicó entonces a la BBC Marinette Nyh, portavoz del Ministerio de Defensa de Suecia. Noruega, por su parte, fue el primer país europeo en introducir el servicio militar obligatorio sin distinción de género en 2013 con un año de duración, mientras que en Finlandia –que comparte 1.300 kilómetros de frontera con Rusia– los jóvenes al cumplir los 18 deben servir entre seis y 12 meses. A diferencia de la mayoría de los países europeos, Helsinki no lo ha llegado a suspender en tiempos de paz, y cuenta con una de las reservas más grandes.

Repúblicas bálticas

La amenaza del Báltico también se ha dejado notar en países como Polonia, Lituania, Letonia o Estonia. El ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, presentó a principios de noviembre el mayor programa de entrenamiento militar de la historia del país, el cual aspira a formar a 400.000 ciudadanos en 2026, que accederán de forma voluntaria. Este complementa al servicio militar obligatorio de la nación, aunque su aplicación en forma de reclutamiento está suspendida. Al cumplir los 19 años, los aspirantes se someten a una evaluación a raíz de la que se determina en qué unidad deberían integrarse en caso de guerra.

Otras repúblicas bálticas han terminado aplicando un régimen similar, opcional en el caso de las mujeres, y cuyos tiempos pueden oscilar según el nivel de estudios, o el número de inscritos. Los presidentes de Letonia y Estonia instaron a otros miembros europeos de la OTAN a seguir sus pasos, restableciendo la conscripción obligatoria: "Es necesario un debate serio sobre el servicio militar obligatorio. Nadie quiere pelear, pero el problema es que nadie quiere ser invadido y nadie quiere que lo de Ucrania suceda aquí", advirtió el letón Edgars Rinkevics.

Rumania y Croacia

En el flanco este, el Gobierno rumano aprobó reinstaurar el servicio militar, que será voluntario para los ciudadanos de entre 18 y 35 años, con una duración de cuatro meses, y una paga de 8.300 euros. Con él, Bucarest busca rejuvenecer el contingente de reservistas. En la región, Croacia ha dado el visto bueno a restablecer el servicio militar obligatorio dirigido a los jóvenes de 19 años que deberán completar dos meses de formación. Como en muchos otros casos, la obligatoriedad fue eliminada hace años, ante la profesionalización del ejército.

En el sur de Europa, Chipre y Grecia se mantienen entre los pocos países que conservan un servicio militar obligatorio plenamente activo para los hombres a partir de los 18 años, mientras que en Países Bajos la conscripción sigue existiendo únicamente sobre el papel: la ley permanece en vigor, pero el reclutamiento está congelado.

En total, dieciséis países europeos aplican algún tipo de servicio militar obligatorio, diez de ellos dentro de la Unión Europea. Aunque las encuestas muestran que el apoyo a la mili entre la población ha aumentado en los últimos años, en muchos Estados el debate político está prácticamente cerrado y no se prevé su retorno, al menos de forma inminente, como ocurre en España.