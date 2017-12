Atlantia cede y pide permiso al Gobierno para comprar Abertis

La empresa italiana Atlantia luchará con la española ACS por hacerse con el control de Abertis pero pidiendo el permiso del Gobierno. Así se lo comunicó ayer Atlantia a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que autorizó previamente el pasado 9 de octubre la opa sobre el 100% del capital de la concesionaria. No obstante, hace dos semanas el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital formularon sendos requerimientos a la CNMV «en virtud de los que se solicita la revocación o anulación de la autorización» de la opa. La petición de estos dos ministerios se fundamenta «en la ausencia de una solicitud de autorización por parte de Atlantia a los citados ministerios en relación con las sociedades concesionarias de autopistas en España controladas, directa o indirectamente, por Abertis y la participación de Abertis en Hispasat».

Fomento y Energía consideran que Atlantia debe contar con el permiso del Gobierno español para comprar Abertis, ya que gestiona autopistas de peaje de titularidad pública y es accionista de referencia de Hispasat, que opera en un sector estratégico como es el de los satélites de telecomunicaciones. De hecho, el Ejecutivo señaló que la CNMV no debería haber siquiera admitido inicialmente la oferta de Atlantia, pese a reconocer que la Abogacía del Estado «no está completamente segura» sobre la necesidad de pedir este visto bueno, sino que sólo lo estima «razonable». En cualquier caso, el Gobierno estima que el hecho de pedir autorización «no prejuzga la decisión final que el Ejecutivo adopte» sobre la operación.

Desde Atlantia señalan que «ante la evidente importancia que los referidos Ministerios otorgan a la presentación de sendas solicitudes de autorización gubernamental por parte de los oferentes en la OPA de Abertis, y aun reiterando su posición jurídica» contraria, la italiana ha optado, «en beneficio de los intereses del mercado, de la propia sociedad afectada Abertis y de sus accionistas e inversores», por solicitar las correspondientes autorizaciones a los Ministerios «como manifestación de su respeto por las instituciones españolas y su mejor disposición a que el proceso de oferta sobre Abertis no se vea ralentizado». En cualquier caso, el plazo de aceptación de la opa de Atlantia está ahora interrumpido a la espera de que la oferta competidora de Hochtief, filial alemana de ACS y que sí ha pedido autorización al Gobierno, sea autorizada por la CNMV. En este sentido, Atlantia reitera «su plena confianza en el buen funcionamiento de las instituciones españolas y en su evaluación neutral, eficiente y objetiva de las solicitudes de autorización administrativas al tratarse de una operación de dimensión comunitaria».

Con todo, afirma que se reserva «sus derechos para la debida protección de sus intereses legítimos» en torno a la opa. El argumento de Atlantia para no pedir autorización es que su oferta no se dirige a las sociedades concesionarias de cada una de las autopistas que explota Abertis en España, ni al operador de satélites Hispasat, sino al grupo matriz de todas estas firmas. No obstante, la italiana ha solicitado autorización a la opa en todos los países en los que Abertis tiene autopistas, salvo en España, lo que incluye a Brasil, Francia, Chile y la propia Italia.

Desde el Ministerio de Fomento expresaron ayer su satisfacción por la decisión de Atlantia de pedir autorización al Gobierno. A partir de ahora, el Ministerio tramitará la solicitud presentada por la italiana al igual que está haciendo ya con la petición de Hochtief. La oferta de Atlantia asciende a 16.341 millones de euros, a raíz de 16,5 euros por acción. Por su parte, el intento de ACS de hacerse con Abertis se basa en una oferta de 18.580 millones de euros y 18,76 euros por acción, más de un 13% por encima de la propuesta de Atlantia.