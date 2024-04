Cuenta atrás para los días de 25 horas: esta es la fecha en la que la Tierra entrará en un cambio histórico

Hoy en día, nuestros días duran veinticuatro horas, aunque para ser exactos, son 23 horas, 56 minutos y 4 segundos, aunque los días no son exactamente iguales. El movimiento de rotación ha ido variando progresivamente con el paso de los años, y cada vez están más próximos al momento en el que los días dejen de ser tal y cómo los conocemos, así como anteriormente, eran muy distintos. De esta forma, un grupo de científicos han elaborado un estudio en el que refieren que nuestro planeta va a pasar a tener 25 horas.

La rotación de la Tierra es el movimiento de giro que realiza nuestro planeta alrededor de su propio eje. Se trata de un movimiento responsable de la sucesión del día y noche de la superficie terrestre. Así, la Tierra gira alrededor de un eje imaginario que atraviesa los polos Norte y Sur.

Existen varios motivos que provocan que varíe el movimiento de rotación de la Tierra, lo que genera que aumente lo que dura cada uno de los días. Estos van desde los movimientos internos de los componentes sólidos y líquidos que forman el planeta y el bamboleo que experimenta su eje hasta los cambios en la distribución de la masa de nuestro planeta o las interacciones gravitacionales con la Luna y el Sol.

¿Por qué la Tierra va a tener días de veinticinco horas? Esta es la razón y cuándo va a ser, según un estudio

Cuando la Luna se creó, la Tierra giraba a una velocidad en la que un día se podía dar por terminado en solo diez horas. No obstante, con la aparición de nuestro satélite, se ralentizó el movimiento de rotación debido a su atracción gravitacional.

La Tierra llegó a tener días dedebido a la velocidad de rotación en la que se encontraba nuestro planeta. Esto lo explica el astrofísico Norman Murray en un artículo publicado en la revista Sciences Advances, el cual aparece bajo el título: "Why the day is 24 hours long: The history of Earth’s atmospheric thermal tide, composition, and mean temperature" (¿Por qué el día dura veinticuatro horas? La historia de la marea térmica atmosférica, la composición y la temperatura media de la Tierra).

Tal y como explica un grupo de científicos de la Universidad Técnica de Múnich (TUM) , los días podrían pasar a tener veinticinco horas. Esta conclusión se obtuvo tras un intenso estudio realizado a través de un instrumento láser "ultrapreciso" para medir la velocidad de rotación de planeta de la manera más exacta posible.

El motivo reside en la velocidad de la Tierra, que varía por diversos factores. Debido a los movimientos internos que producen sus materiales, el sentido de la rotación cambia, y esto acaba afectando a nivel global a través de pequeñas variaciones en la duración del día.

De este modo, la Tierra se aleja del Sol progresivamente, lo que afecta tanto a los movimientos de rotación como de traslación. No obstante, tendremos que esperar en torno a 200 millones de años para presenciar esta situación.