Rosario Mohedano alza la voz sobre el caso Antonio Tejado: "Mi hijo es lo más importante"

Desde que Antonio Tejado fue detenido el pasado febrero por su supuesta implicación en el violento asalto a la casa de su propia tía, María del Monte, su exmujer Rosario Mohedano ha intentado mantenerse en silencio. La cantante tan solo se pronunció para quejarse de que los mismos periodistas que en su día no la creyeron cuando relató su calvario vivido junto al sevillano ahora la llaman para sacarle unas declaraciones.

Ahora, Mohedano vuelve a dar un paso al frente para exponer cómo ha vivido estos meses en los que ha vuelto al foco de forma indirecta, por los problemas con la Justicia que atraviesa su expareja. "Cuando salió el tema yo puse una publicación en Instagram diciendo que no me llamaran de la prensa. No soy quien para hablar. Y aparte, eso lo superé sola. Yo todo eso lo superé sola. Toda esa gente que ahora me llama para saber lo que opino sobre este tema, me criticaron duramente y no creyeron mis palabras cuando yo les estaba exponiendo lo que estaba viviendo", sentencia ante los medios.

Por primera vez, la sobrina de Rocío Jurado desvela cómo se enteró de la detención de Antonio Tejado, y asegura que fue antes de que se publicara en los medios: "A mí me informan antes que a la prensa, entonces no me extrañó que me llamasen para saber mi opinión. Yo me enteré el viernes y la noticia se da el sábado, entonces yo ya tomo conciencia de lo que va a pasar".

Rosario Mohedano Sergio R Moreno GTRES

Completamente recuperada de esa dura etapa, Rosario Mohedano recalca que ya no le afecta nada relacionado con Antonio Tejado porque tiene una vida "apartada de todo eso". Sin embargo, es consciente de que siempre seguirá unida a él de alguna forma por el hijo que tienen en común: "Yo miro por él, que es lo más importante (...) No nos afecta. No nos afecta si la prensa no llama".

La relación con Rocío Carrasco

Además, Mohedano se ha pronunciado también sobre su prima Rocío Carrasco, cuya relación en este momento es inexistente. "Es que ella no quiere. Eso es lo más importante. Ella ya no quiere tener contacto con nosotros, entonces ¿para qué vamos a seguir? Yo tengo mucha vida, tengo muchas cosas que hacer a lo largo del día, y entonces, bueno, estoy con la gente que quiere que esté", señala ante las cámaras de "Europa Press".

Rosario Mohedano, en la boda de Rocío Carrasco de 2016 Gtres

Aun así, mantiene que le desea lo mejor a ella y a su marido, Fidel Albiac, que volverán a casarse por la Iglesia para celebrar sus 25 años juntos: "Yo estuve en una boda muy bonita después de muchísimos años de relación, y bueno, que hagan lo que ellos quieran, lo que les haga felices. A todos los míos les deseo siempre muchísima felicidad. Lo que quiero es que sean felices, claro".