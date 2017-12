Elecciones catalanas | Así son las familias de los candidatos a la Generalitat

La mayoría de los candidatos a presidente de la Generalitat nos ofrecerán hoy jueves, coincidiendo con la jornada electoral, la típica postal depositando su voto acompañados por su familia y compañeros de partido. Es el único día, prácticamente, que todos ellos lucen con sus familias. Lejos quedan aquellos años donde Marta Ferrusola o Helena Rakosnik no se separaban ni un solo milímetro de sus maridos, Jordi Pujol y Artur Mas, en cualquier acto de campaña. En los últimos quince días ningún candidato, a excepción de Carles Puigdemont qué en un mitin virtual tenía sentada en primera fila a su esposa, Marcela Topor, ha participado junto a sus familias para rascar algún voto. Pero sí que les han utilizado. Es el caso de los presos Oriol Junqueras -número uno de Esquerra Republicana de Catalunya- y Jordi Sánchez -número dos de Junts perCatalunya-, que han dado una importante relevancia a las esposas, Neus Bramona y Susanna Barreda, que no solo figurado como acompañantes -como en el caso de Topor- si no que además han participado ellas mismas en distintos actos de sus partidos, para dar voz a sus parejas. El resto de presidenciables, han preferido mantener en un discreto segundo plano a sus familias, sin no exponerlos ante los focos mediáticos.

Durante estas dos semanas de campaña, a sus familias, los candidatos les han visto más bien poco. Pero de ser elegidos presidente de la Generalitat, el cambio en sus vidas será aún mucho mayor. Hace años que ningún jefe del ejecutivo catalán se traslada a vivir a la Casa dels Canonges, residencia oficial del presidente de la Generalitat, pero en el caso que el 131 presidente salido de las urnas el próximo jueves lo deseará, se podría trasladar hasta allí con sus familias. De los siete candidatos, cinco -Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Xavier Domènech, Xavier García Albiol y Carles Riera- tienen hijos, lo qué en caso de ser elegido presidente y optar por el cambio de residencia, supondría un cambio destacable para el entorno familiar. Los otros dos, Inés Arrimadas y Miquel Iceta, viven en pareja pero de momento no han tenido descendencia.

Carles Puigdemont, el candidato de Junts perCatalunya, se casó en el año 2000 con una periodista rumana, Marcela Topor, de cuya relación nacieron dos hijas: Magalí y María, de 7 y 10 años. Desde su huída a Bruselas que Puigdemont ve poco a su familia, pero durante los meses en los qué ha sido presidente de Catalunya, siempre ha optado por recorrer a diario los 180 quilómetros entre ida y vuelta que hay entre Girona y Barcelona para dormir cerca de los suyos. Topor, la primera dama durante los últimos dieciocho meses, ha sido más bien discreta. Su máxima exposición pública fue con la foto del famoso beso del día de la investidura de su marido, pero desde entonces le ha acompañado en contadas ocasiones a actos institucionales. Ella mismo reconoce que le produce estrés estar en la capital de Catalunya, con lo qué siempre qué puede, se queda en Girona.

El candidato de Esquerra Repúblicana de Catalunya, Oriol Junqueras, también tiene pareja y tiene dos hijos. La pareja contrajo matrimonio hoy hace justo cuatro años. La pareja se conoció en el seno de Esquerra Repúblicana de Catalunya, de donde los dos son afiliados. Siete años menor que él, Bramona es profesora. Ha participado poco en actos de partido como acompañante de su marido, aunque sí ha participado en otros ella como afiliada. En algún acto concreto, como la diada, sí se le ha podido ver acompañando a Junqueras y a sus hijos Lluc -que cumplió los cinco años el mismo día que encarcelaron a su padre en Estremera- y Joana, de dos años. Desde qué el candidato de ERC está en prisión, las apariciones públicas de su esposa han sido más bien escasas. Ella misma pidió la baja laboral, para quedarse en casa con sus hijos la mayoría del tiempo.

La única mujer candidata en estas elecciones catalanas, Inés Arrimadas, se casó el pasado verano con un ex compañero de escaño, Xavier Cima, en Jerez de la Frontera. La más bien situada para ganar los comicios que se celebran hoy, y a la vez la más joven (36 años), nació en el municipio gaditano en 1981. Con Cima, que fue diputado por Girona de Convergència Democràtica de Catalunya, se conocieron en el Parlament de Catalunya. Allí empezó una relación que solo cuatro años más tarde acabo en boda. De momento no tienen hijos, aunque es algo que les gustaría. Cima no ha participado en ningún acto público de campaña, pero tuvo una aparición estelar en el programa de Bertín Osborne donde este independentista reconvertido llegó a declarar que en esta ocasión votaría por su esposa. Ayer, durante la jornada de reflexión, fue una de las contadas ocasiones en las que se pudo ver junta a la pareja.

Miquel Iceta, a quien todas las encuestas le han dado una subida en votos y en escaños durante esta jornada electoral, vive en pareja con su chico en Barcelona. Fue el primer político español en salir del armario en 1999, cuando era diputado en el Congreso y candidato al Parlament de Catalunya, durante un acto de las Juventudes Socialistas. Aunque lleva ya años con su pareja, menor que él, no le gusta mucho que participe en su vida política, ni ahora, cuando los asesores del candidato socialista han diseñado a la perfección la figura de un candidato ‘presidente’. En el piso qué comparten en Barcelona tenían gatos, un animal al cual Miquel tiene un gran aprecio, pero hoy en el nido familiar solo esta Iceta con su pareja.

El candidato de Catalunya En Comú - Podemos, Xavier Domènech, también esta casado con Sonia y tiene un hijo de cinco años. Después del sonado beso entre Pablo Iglesias y Xavier Domènech, la mujer del candidato de los comuns a la presidencia de la Generalitat bromeó con pedir el teléfono del líder de Podemos “para enviarle un par de mensajitos”. Durante la campaña, Domènech no ha acudido a ningún acto acompañado de su família. Bromean, desde su candidatura, que aún no ha realizado la presentación oficial de la futura primera dama de Catalunya.

Xavier García Albiol, cabeza de lista del Partido Popular, comparte con Oriol Junqueras que sus esposas también son afiliadas de los partidos que lideran. En el caso de Albiol, su mujer Veronica Carcasona, llegó a ser candidata como número dos de la lista del PP en Torrelles de Llobregat (Baix Llobregat) en las elecciones municipales del 2003. En aquellos comicios, los populares no consiguieron representación en el consistorio de ese municipio del área metropolitana de Barcelona, y Carcasona se continuó dedicando a la empresa que dirige, de vendas al por menor de equipos de telecomunicaciones. Aún su militancia política compartida, en pocas ocasiones la pareja se ha visibilizado junta en actos de partido, aún menos en esta campaña. En 2007, García Albiol y Carcasona fueron padres de dos mellizos, Sandro y Nadia, con quien viven en Badalona, municipio del cual Albiolfue alcalde.

Con pareja y con tres hijos, Carles Riera, de la CUP es el séptimo de los aspirantes a presidente de la Generalitat de Catalunya.