La Casa Blanca pone los cimientos del «America first»

Durante unos días de la pasada semana pareció posible alcanzar un acuerdo para salvar el DACA (por Deferred Action for Chilhood Arrivals), el programa instaurado para evitar la expulsión de los menores y jóvenes que llegaron a EE UU como ilegales y que han hecho la práctica totalidad de sus vidas en el país. Pero las incendiarias declaraciones del presidente durante su reunión con los congresistas republicanos y demócratas, en las que habría llegado a definir a ciertos países como «lugares de mierda», descarrilaron cualquier pretensión de pacto. De fondo, claro, la contrapartida exigida por el presidente. No menos de 18.000 millones de dólares para la construcción del muro en la frontera, gran promesa electoral durante las elecciones de 2016, más otros 11.000 millones suplementarios para contratar nuevos agentes de fronteras y, en general, fortalecer una demarcación que él, y buena parte de sus votantes, consideran clave. Se estima que, de encallar definitivamente el DACA, 1.000 menores al día perderán su condición de residentes legales.

Resulta imposible olvidar las llamadas de Donald Trump a los «hackers» rusos, si estaban escuchando, durante la campaña electoral del 2016. Les pedía nada menos que robaran y aireasen los polémicos emails de su rival, Hillary Clinton. Nunca hasta entonces un candidato a la presidencia había tenido el cuajo de alentar la acción de los servicios secretos de una potencia extranjera contra una ciudadana de EE UU. Aquella actitud, pero sobre todo la sospecha de que parte de su campaña, o al menos personas situadas en puestos claves, habría podido colaborar con los rusos, propició un incendio que, primero, devoraría al entonces director del FBI, James Comey, y que finalmente acabaría por desembocar en una investigación liderada por un fiscal especial, Robert Mueller. Michael Flynn, ex consejero de Seguridad Nacional, y Paul Manafort, ex jefe de campaña, se encuentran entre las víctimas más evidentes de una investigación que podría cerrarse en las próximas semanas con consecuencias imprevisibles.

La doctrina de defensa de la era Trump pasa por aumentar el gasto en seguridad en 54.000 millones de dólares. El equipo del presidente presentó en marzo un borrador de presupuesto «para volver a ganar guerras». Su apuesta por modernizar el arsenal nuclear es firme y su confianza en los tratados de desarme, como el New Start firmado con Rusia poco antes del final de la Guerra Fría, es más bien escasa. Aunque reniega del tradicional intervencionismo exterior y se ha quitado el traje de gendarme mundial, el inquilino del Despacho Oval ha apostado por engrasar la industria bélica. «Espero que no tengamos que utilizarlo, pero nadie se va a meter con nosotros», ha asegurado el presidente, siempre orgulloso de los multimillonarios contratos para la venta de armas que firma en sus viajes al exterior.

9. Obamacare, el obstáculo

«Nadie imaginaba que lo de la atención sanitaria fuera tan complicado». Palabra de un Trump incrédulo y deprimido. Incapaz de entender por qué costaba tanto enterrar el Obamacare. Lo más devastador para su moral y, de paso, para la imagen del partido, la tozuda negativa de tres senadores republicanos, y entre ellos su archinenemigo John McCain, a apoyar el plan del Senado. Aquel gesto de McCain, con el pulgar extendido hacia abajo, sentenciaba los esfuerzos por derogar la ley más vilipendiada por el presidente. No pudo ser. No hubo forma de concitar los recortes a los que aspiraba el sector más próximo al Tea Party, con las pretensiones de los republicanos, digamos, moderados, partidarios de reformar el Obamacare, pero no, en absoluto, de dinamitarlo. Como contrapartida, Trump ha firmado órdenes que, teóricamente, fomentarían una mayor competencia entre las aseguradoras y, al mismo tiempo, anuncia recortes en las ayudas para adquirir seguro a las rentas más bajas. Es decir, si no puedes con Obamacare y tampoco encuentras plan alternativo, procede a su demolición por partes.