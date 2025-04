Nicolas Cage, el célebre actor de cine, ataca con contundencia a la IA: "Protegeos a vosotros mismos de la Inteligencia Artificial"

Puede que haya actores como Ben Affleck a los que no le preocupe el uso de la inteligencia artificial, claro que sus palabras las formuló más como productor que como intérprete, pero hay muchos otros que sí ven en ella, y sobre todo en su abuso, algo por lo que preocuparse.

Entre todas estas voces que claman en contra o bien demandan menos entusiasmo y cuidado a la hora de su utilización, una se ha erigido sobre todas las demás, y no es otra que la de un Nicolas Cage al cual ya le hemos visto avisar sobre esta tecnología, la cual considera debería ser, a lo sumo, un complemento pero nunca un reemplazo.

Sueñen con ovejas eléctricas o no, al actor no le gusta la idea

El intérprete, que se encontraba en plena promoción de Dream Scenario por ese entonces, película por la que fue premiado en la última edición de los Saturn Awards como mejor actor en cine, aprovechó precisamente su discurso de agradecimiento para lanzar una nueva advertencia contra el uso de inteligencia artificial en la industria cinematográfica.

En este mismo acto, Cage declaró ser "un gran defensor de no dejar que los robots sueñen por nosotros. Los robots no pueden reflejar la condición humana. Es un callejón sin salida si un actor permite que una IA manipule mínimamente su actuación". Y añade: "Un centímetro se convertirá en una milla, y toda integridad, pureza y verdad del arte será reemplazada por intereses financieros. No podemos permitir que eso ocurra".

La inteligencia artificial como la antítesis de lo humano

Cage fue más allá y afirmó que "la función del arte, incluida la interpretación, es reflejar las historias externas e internas de la condición humana a través de un proceso profundamente humano, pensado y emocional. Un robot no puede hacer eso", sentenció. "Si dejamos que lo hagan", continúa, "carecerá de corazón, perderá filo y se convertirá en algo blando. Ya no habrá una respuesta humana a la vida tal como la conocemos, sino tal como los robots nos digan que debe conocerse. Os digo: protegeos a vosotros mismos de la IA interfiriendo en vuestras expresiones auténticas y honestas".

Estas palabras se suman a otras similares que el actor ya pronunció en julio de 2024 en una entrevista con The New Yorker donde admitía sentirse "aterrado" ante la posibilidad de que su imagen escaneada para la serie Spider-Man Noir pudiera usarse tras su muerte: “¿Qué vais a hacer con mi cuerpo y mi cara cuando esté muerto? ¡No quiero que hagáis nada con ello!”