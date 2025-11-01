Guillermo del Toro, director de cine, sobre usar IA: "Preferiría morir"

Igual que hay figuras vinculadas al mundo de la Inteligencia Artificial (IA) como Sam Altman, CEO de OpenAI, Elon Musk, CEO de Tesla y propietario de xAI o Darío Amodei, director ejecutivo de Anthropic, la empresa del chabot Claude, también hay otras personalidades que no se fían de la IA y tienen miedo de sus consecuencias para la humanidad a largo plazo.

Una de ellas es el experto en IA Stephen Wolfram, el cual ha afirmado recientemente que esta tecnología "es el último clavo en el ataúd" para la conciencia humana y otra es el reconocido director de cine Guillermo del Toro, el cual ha afirmado sin tapujos cual es su opinión acerca del uso de la IA: "Preferiría morir".

Guillermo del Toro es uno de los grandes detractores de la IA

Recientemente, el popular cineasta Guillermo del Toro le concedió una entrevista al medio NPR para hablar de su última película, 'Frankenstein' e inevitablemente en esta conversación salió a relucir el tema de la IA.

Guillermo del Toro dejó clara cuál es su postura respecto a la Inteligencia Artificial:

No me interesa, ni me interesará jamás. Tengo 61 años y espero seguir sin interesarme por su uso hasta que estire la pata.

A continuación, Del Toro contó que, hace unos días, alguien le escribió un correo electrónico para preguntarle su opinión sobre la IA y el cineasta aseguró que su respuesta fue tan breve como clara:

Preferiría morir

Asimismo, Guillermo del Toro también explicó que lo que le preocupa no es la IA "sino la estupidez natural", ya que esto "es lo que impulsa la mayoría de las peores características del mundo" y que se inspiró en la arrogancia del sector tecnológico para filmar su última película, la reinterpretación de la clásica novela de Mary Shelley.

De hecho, Del Toro aseguró que la arrogancia de Víctor Frankenstein es similar "en algunos aspectos a la de los tech bros" del panorama tecnológico actual.

Finalmente, el ganador de varios Óscar sentenció a la IA con una frase lapidaria:

Es un poco ciega, crea cosas sin pensar en las consecuencias, y creo que tenemos que hacer una pausa y pensar hacia dónde vamos.

Guillermo del Toro no es la primera personalidad de Hollywood que muestra su rechazo a la IA, ya que el también oscarizado Steven Spielberg afirmó en una entrevista el pasado mes de junio que no quiere "que la IA tome ninguna decisión creativa que yo mismo no pueda tomar" y el presidente y editor de DC Comics, Jim Lee, aseguró en la Comic Con de Nueva York de este año que su compañía "no apoyará narraciones ni obras de arte generadas por IA".