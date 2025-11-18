La nueva cámara principal del Samsung Galaxy S26 Ultra revolucionará la fotografía nocturna

Cada vez va quedando menos para que Samsung presente oficialmente su nueva generación de flagships, la cual debería estar formada, una vez más, por tres modelos: los Galaxy S26, Galaxy S26+ y Galaxy S26 Ultra.

A lo largo de estos últimos meses hemos ido conociendo algunos detalles de la variante "Ultra" como que contará con la misma velocidad de carga que su predecesor (45W) y que podría montar un chipset Exynos en algunas regiones del mundo.

Pues bien, ahora una nueva filtración ha revelado nuevos detalles de la cámara principal del Samsung Galaxy S26 UItra que apuntan a que esta podría hacer mejores fotografías nocturnas que el Galaxy S25 Ultra.

Esto es todo lo que sabemos del nuevo sensor principal de 200 MP del Galaxy S26 Ultra

Como podemos leer en el medio especializado SamMobile, recientemente, el popular filtrador Ice Universe publicó un post en X, la red social conocida anteriormente como Twitter, en el que comparte una imagen con las principales características del sensor principal de 200 megapíxeles del futuro Samsung Galaxy S26 Ultra.

Tal como puedes apreciar en la citada imagen, la cual te dejamos bajo estas líneas, este sensor fotográfico contará con una apertura focal f/1.4 frente a la apertura f/1.7 del Galaxy S25 Ultra. Esto quiere decir que esta cámara principal de 200 megapíxeles podrá captar más luz que la de su predecesor y realizar mejores fotografías en condiciones de baja luminosidad.

Esta es la imagen compartida por Ice Universe a través de X Propio

Asimismo, todo parece indicar que la cámara principal del Galaxy S26 Ultra seguirá utilizando el ISOCELL HP2, un sensor de 1/1,3 pulgadas con píxeles de 0,6 μm que puede capturar imágenes RAW de 10 y 12 bits y que gracias a funciones como Dual Slope Gain (DSG) y Smart ISO Pro (iDCG), te permitirá tomar imágenes con un alto rango dinámico. Además, este sensor cuenta con agrupación de píxeles y puede capturar imágenes con resoluciones de 12,5 megapíxeles, 50 megapíxeles y 200 megapíxeles.

Basándonos en informaciones y filtraciones previas, el Samsung Galaxy S26 Ultra debería montar un cuádruple módulo de cámaras traseras con la siguiente configuración:

Cámara principal : 200 megapíxeles ISOCELL HP2 1/1,3 pulgadas con apertura focal f/1.4, OIS (estabilización óptica de imagen) y Super QPD (PD Autofocus)

: 200 megapíxeles ISOCELL HP2 1/1,3 pulgadas con apertura focal f/1.4, OIS (estabilización óptica de imagen) y Super QPD (PD Autofocus) Cámara ultra gran angular : 50 megapíxeles con apertura focal f/1.9 y enfoque automático

: 50 megapíxeles con apertura focal f/1.9 y enfoque automático Cámara telefoto : 10/12 megapíxeles con apertura focal f/2.4, Zoom óptico 3x, OIS y enfoque automático

: 10/12 megapíxeles con apertura focal f/2.4, Zoom óptico 3x, OIS y enfoque automático Cámara supertelefoto: 50 megapíxeles con apertura focal f/2.9, Zoom óptico 5x, OIS y enfoque automático

El sistema fotográfico del Samsung Galaxy S26 Ultra se completaría con la misma cámara para selfis de 12 megapíxeles del Galaxy S25 Ultra, pero esta podría tener un recorte de cámara más amplio que mejoraría la calidad de las fotos y los vídeos capturados con la misma.