'Star Trek' descartó en secreto la versión más interesante de Khan sin ningún motivo: te cuento cómo

Star Trek descartó la que podría ser la mejor versión de Khan sin ningún motivo aparente. Lo cierto es que pocos personajes de Star Trek ejercen tanta influencia en la franquicia como Khan. Conocido por ser un villano genéticamente modificado, Khan ha destacado siempre por ser despiadado e inteligente. Sin embargo, el cómic Star Trek #50 mostró a un Khan muy diferente que desapareció casi al instante.

En esta serie de cómics que está ambientada en la línea de tiempo de Kelvin, la tripulación del Enterprise es transportada a lo que parece ser el universo espejo. Es allí donde conocen a una variante de Khan que se autodenomina como un defensor de la paz. En este sentido, la versión que Kelvin Kirk y su tripulación descubren en este número es muy diferente a cualquier otra vista hasta ahora en la franquicia.

Un rival interesante para el Imperio Terrano

En la continuidad principal, el villano fue responsable de diferentes ataques que masacraron a millones. Lo más curioso es que este Khan alternativo parece irradiar cierta tranquilidad y aceptación en lo relativo a la inclusión. Y es que recibe a un Kirk que está comprensiblemente conmocionado. Más tarde, Kirk y el equipo de exploración se preparan para lo peor, pero pronto quedan sorprendidos al ver que Khan es verdaderamente pacífico.

Dicho esto, esta singular variante de Khan no duró mucho tiempo. Tras aparecer por primera vez en Star Trek #50, el personaje tuvo una presencia importante durante todo el cómic, que se extendió varios números. Durante este breve tiempo, los lectores vieron que esta variante, que sentía un profundo respeto por la idea de la paz, era totalmente capaz de defenderse a sí misma.

Presentación de una renovada versión de Khan en Star Trek #50

Por ese motivo, era realmente lo que podría entenderse como un personaje que recogía "lo mejor de ambos mundos". También mantenía ciertas virtudes de la versión original, ya que su fuerza e inteligencia seguían siendo características muy presentes. Sin embargo, había canalizado sus dones hacia fines mucho más nobles, como intentar derrocar un brutal régimen galáctico. Es por eso que Khan había demostrado ser un rival eficaz para el Imperio Terrano.

Son muchos los seguidores que sugieren que este Khan también merezca un regreso. La realidad es que esta versión ofrece una perspectiva única de este icónico villano de Star Trek. Muestra un camino interesante que no se ha explorado en profundidad, uno que se atrevió a preguntarse cómo habría sido Khan si hubiera sido uno de los buenos. El resultado fue quizás la versión de Khan que más expectación consiguió provocar.