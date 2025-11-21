'Star Trek' reescribirá el episodio más controvertido de la serie original en su próximo "spin-off"

Star Trek pronto reescribirá uno de los episodios más controvertidos de la serie original, pero resulta que también es uno de los mejores. Titulado como The City on the Edge of Forever, se considera uno de los momentos cumbre de la franquicia. Ahora, en el próximo cómic de Star Trek: Deviations: Threads of Destiny, Nyota Uhura será la protagonista que viaje al pasado de la Tierra.

Como ya se anunció previamente, Star Trek: Deviations: Threads of Destiny será escrita por Stephanie Williams e ilustrada por Greg Maldonado. También se confirmó que se trata de una versión alternativa de ese icónico episodio. En este sentido, la primera temporada de Star Trek estuvo repleta de episodios clásicos, y este fue uno de los que destacó principalmente entre todos ellos.

Un regreso al episodio más polémico de la serie de 'Star Trek'

En él, Kirk y Spock deben viajar cientos de años al pasado a través de un misterioso portal temporal para salvar al Doctor McCoy y colocar la historia de la Tierra en el lugar que le correspondía. Pronto surgen complicaciones entre los oficiales de la Flota Estelar. La mayor de ellas es Edith Keeler, una trabajadora social con quien Kirk entabló una amistad y de quien finalmente acabó enamorándose.

Más tarde, Spock y Kirk descubren que Edith Keeler debe morir para que la historia de la Tierra vuelva a la normalidad. Durante el resto del episodio, Kirk se debate por la que es la mayor decisión más difícil de su vida. Al final, Kirk debe presenciar la muerte de la que quizá sea la única mujer a la que ha amado, para que innumerables personas puedan vivir. Dicho esto, el episodio en cuestión no estuvo exento de política.

La historia fue concebida originalmente por el escritor de ciencia ficción conocido como Harlan Ellison, autor de algunos episodios clásicos de series como The Outer Limits. No obstante, la visión del escritor y la versión final de Star Trek fueron muy distintas, debido a las extensas reescrituras realizadas por el creador de la franquicia, Gene Roddenberry.

Conocido por expresar abiertamente sus opiniones, Harlan Ellison se resistió al enfoque creativo de Gene Roddenberry y comenzó a distanciarse de lo que se fue realizando oficialmente al final. La que acabó convirtiéndose en la versión alternativa acabará siendo publicada en formato de cómic por IDW, permitiendo al público disfrutar de la historia tal como su autor la concibió. En algunos casos, las diferencias son notables.

Threads of Destiny no solo traerá de vuelta el concepto del Guardián de la Eternidad, sino que también marcará el regreso de la línea Deviations. Lanzada en 2017, Deviations funciona como la versión de Star Trek del concepto What If...? que comenzó a popularizar Marvel Comics. Los cómics que forman parte de esta línea editorial han presentado visiones de la franquicia de lo más interesantes. Es por eso que es el lugar perfecto para seguir desarrollando ideas que nunca formaron parte de la continuidad.