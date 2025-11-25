El nuevo final de 'Star Trek: Voyager' promete dar al público el desenlace que siempre han pedido

Los seguidores de Star Trek vivieron un momento realmente difícil en la misión final de la Capitana Kathryn Janeway que se produjo en la serie de Star Trek: Voyager. Lo más interesante es que supuso un giro brutal en el que fue el último episodio de la serie. Por suerte, los guionistas de un nuevo proyecto han prometido que el público está a punto de disfrutar del final feliz que la serie original les privó.

La serie original de Voyager terminó con el regreso de la nave a la Tierra, pero concluyó antes de que pudiera aterrizar y brindar a la tripulación sus merecidos reencuentros. Así que, cuando Star Trek: Voyager - Homecoming tuvo como objetivo continuar esta historia, nadie estaba preparado para que la Especie 8472 secuestrara la nave y abandonara el sistema al que habían conseguido volver.

Un cierre pendiente para la tripulación de la Flota Estelar USS Voyager

Ese cambio imprevisto de los acontecimientos es el que ha posibilitado el desarrollo de una última aventura. Dicho esto, las coguionistas de Traversing the Stars, Susan y Tilly Bridges, han asegurado que se producirá un final satisfactorio y largamente esperado al final de la serie. De hecho, aún quedan muchas sorpresas por descubrir en torno a la Especie 8472. Por ejemplo, qué están haciendo realmente, adónde van o qué pretenden hacer con la Voyager.

Y al final, tendrán esos reencuentros que todos han estado esperando. Los tendrán. Están ahí. Una de las partes más difíciles de escribir, pero también una de las más gratificantes. Descubrirán qué significan la Flota Estelar y la Federación para Kathryn Janeway... No quiero decírselo, pero lo descubrirán antes de que termine la serie. Es lo que sentimos que es Star Trek. Susan y Tilly Bridges se pronuncian sobre el significado de 'Star Trek: Voyager - Homecoming'

Teniendo en cuenta el final anterior de Voyager, cualquier posible continuación estaba parcialmente condenada al fracaso desde el principio. Pero en lugar de subvertir o alterar el canon establecido de Star Trek, los creadores involucrados en Homecoming parecen estar explorando un último hilo argumental pendiente antes de liberar a la tripulación de sus funciones.

Susan y Tilly Bridges han hablado en el pasado sobre la mala gestión de Kathryn Janeway con respecto a la Especie 8472, un tema argumental realmente significativo para los seguidores más fieles. En lugar de simplemente recordar o resolver una subtrama, la idea de usar la historia para darle a la protagonista un final más coherente resulta atractiva. El interrogante más importante aún sin respuesta es saber si llegará la serie de cómics al último número. El tiempo lo dirá.