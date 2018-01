Arrimadas, en TV3: «Poner a alguien en la televisión pública para ver quién canta o no ‘Els Segadors’ da un poco de miedo»

Entrevistaba a Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos, en el programa de “Els Matins”, uno de los programas estrella de TV3, la televisión pública catalana. Al final de la entrevista, el presentador, Pere Bosch, le pregunta por qué en las últimas semanas, “cómo es qué los miembros del grupo parlamentario de Ciudadanos no han cantado ‘Els Segadors’ [el himno de Cataluña]”, a lo que política le responde no saber si sus diputados lo han cantado o no. Inmediatamente, Bosch la interrumpe y le dice que “no he revisado todos, pero la mayoría no lo ha cantado”.

La contestación de Arrimadas es un “zasca” en sí mismo al presentador: «La verdad es que poner en la televisión pública gente que revise quién canta y quién no canta da un poco de miedo”. Es en ese momento cuando el propio presentador se da cuenta de hasta qué punto llega el control sobre el “pedigrí” nacionalista de los políticos y le dice “no es una caza de brujas”. La líder naranja le explica que “debemos ser libres para, desde el respeto, porque nosotros no silbamos ni pitamos ningún himno”, decidamos si cantamos o no.