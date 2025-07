Jorge Azcón: "Si un inmigrante comete un delito, debe ser deportado"

Suelen mencionar los maños a Leo Harlem. Fue quien dijo que «el frío se inventó en la estación de trenes de Zaragoza». Es cierto, porque ni siquiera la canícula de julio da tregua. A escasos kilómetros del punto de llegada, se encuentra el edificio Pignatelli, sede de la Diputación General de Aragón, donde Jorge Azcón (Zaragoza, 1973) desafía a la superstición.

Tiene mal bajío la mesa de su despacho: dicen que quien se sienta en ella, no repite en el cargo. Pero a él no le importa. Va a cumplir dos años de presidente y se ve con aplomo para un próximo envite electoral. Comparada con la política nacional, la autonómica es un remanso.

Aunque, ahora, Azcón anda en su particular batalla a cuenta de las pinturas del Monasterio de Sijena, en Huesca. Fueron expoliadas por el bando Republicano en 1936 y se exponen en el Museo de Arte de Cataluña. La Justicia acaba de dictar sentencia: toca la devolución. Pero si algo ha caracterizado a las autoridades catalanas en la última década es su rebeldía permanente.

Cataluña no cumple ni las sentencias que estipulan una enseñanza del 25% en castellano. ¿Por qué iba ahora a devolver las pinturas de Sijena?

Porque puede haber responsabilidades penales personales. La sentencia de Sijena es incuestionable. Hemos llegado hasta el Tribunal Supremo y, por lo tanto, nos han dado la razón todas las instancias judiciales. Han dicho que esas pinturas son de los aragoneses.

¿Ha contactado con Salvador Illa?

He hablado con él para pedirle que cumpla las sentencias y es verdad que me dijo que iban a colaborar. Lo que pasa es que luego hemos visto que la actitud de la Generalitat, del Ayuntamiento y del Ministerio, que son quienes forman el patronato, ha sido la radicalmente contraria.

¿Qué hará si Cataluña persiste en su resistencia a devolver las pinturas?

Exigir al juez que la sentencia se cumpla. Creo en el Estado de Derecho y en los jueces.

¿Cree que Salvador Illa ha serenado Cataluña?

La experiencia que he tenido no ha sido positiva. Cuando ha venido a Aragón y hemos hablado de este asunto concreto, me ha dicho una cosa y luego ha ocurrido la contraria. Hay dos posibilidades, que me mintiera o que no controle los organismos de Cataluña. Las dos son negativas.

No distingue a Illa de sus antecesores independentistas.

Lo que ocurre es peor. Siempre que hay una estafa, el estafador lo primero que ha hecho ha sido ganarse tu confianza. Si desconfías de alguien es más difícil que te estafe. Illa está dando una imagen, pero está haciendo radicalmente lo contrario. Hoy, el proceso independentista tiene mucho más fuerza con los acuerdos con ERC y los de la Generalitat con la Moncloa para el sistema de financiación privilegiada para Cataluña. El PSOE está dispuesto a dar instrumentos más potentes que ayudan a la independencia.

¿Y qué va a hacer el gobierno de Aragón?

He pedido una rebelión cívica. Que esto no sea solamente una cuestión del gobierno o de los recursos judiciales o administrativos que podamos interponer. Es un debate que nos afecta a todos y cada uno de los aragoneses y españoles que se pueden ver perjudicados. Ese sistema no solamente privilegia a una parte de España frente a los demás, rompe la igualdad, la solidaridad y dinamita la prestación de los servicios públicos. Afecta al día a día de cada uno de los aragoneses. Afecta a nuestra sanidad, a nuestra educación, a las políticas de vivienda, a las carreteras, a las políticas sociales.

¿Ha tenido interlocución con colegas de otros partidos?

Cuando el presidente de Castilla-La Mancha estuvo aquí hablé con él y la opinión que me trasladó no es distinta de la que traslada a la opinión pública.

¿Y Barbón?

No.

¿Ve posible un frente común autonómico contra el cupo catalán?

Lo intentó el presidente de Andalucía y no ha tenido mucha suerte. La respuesta que recibió tanto de Page como del presidente asturiano fue «no». Estamos acostumbrados a que digan una cosa pero cuando llega el momento defiendan la contraria.

Jorge Azcón, presidente de Aragón. Jesús G. Feria Fotógrafos

El PP se resiste a prometer que no habrá ningún pacto con los independentistas. ¿Podría pasar factura en términos electorales?

Tenemos líneas rojas y esa es la diferencia fundamental. No vamos a pactar nada que no hayamos dicho en nuestro programa electoral. Puede haber acuerdos en materia económica. Pero el modelo de Estado que defiende el PP no tiene absolutamente nada que ver con lo que pueda defender el PNV o Junts. Han demostrado que no son socios fiables, piensan siempre en ellos antes que en todos y, por tanto, es muy difícil confiar en quien sabes que te va a traicionar.

No parece que Junts esté muy interesado en pactar cuestiones económicas al margen de su agenda independentista.

Lo que pasa es que la economía afecta a toda España y Cataluña es España. Es evidente que hay decisiones que dependen de la Administración General del Estado que tienen un impacto directo en lo que ocurra en Cataluña. Se está reflejando en votaciones en el Congreso y va a seguir ocurriendo.

Feijóo ha dado su palabra de que no gobernará con Vox. ¿Le parece bien? Usted gobernó en coalición.

Me parece lo mejor para el país. Sobre todo, después de tener la experiencia de gobernar con Vox. Ahora gobierno sin Vox y es mucho mejor.

Comprometer la palabra cuando ni siquiera ha habido elecciones, ¿no es atrevido?

Es constatar los hechos. Si Vox quisiera tener la responsabilidad de gobernar lo haría allí donde ha tenido la posibilidad. Vox no quiere eso, no quiere demostrar que muchas de las cosas que dice es imposible cumplirlas. Si quisiera transformar la realidad, aprovecharía aquellos gobiernos en los que puede formar parte. Pero ha optado por seguir manteniendo un discurso irreal en lugar de enfrentarse con la realidad del gobierno.

¿Cuál es su relación con Vox?

Normal.

¿Hay algún atisbo de acuerdo en materia presupuestaria?

Tenemos conversaciones actualmente. Las relaciones son las normales en democracia.

¿Da por perdida la aprobación de unos presupuestos para 2026?

Ni muchísimo menos. Aragón vive un momento espectacular. Entre el año 24 y el 25 hemos anunciado inversiones en nuestra comunidad por valor de 50.400 millones de euros. Nunca, en la historia reciente, no en la historia de la democracia, sino en la historia reciente, hemos conocido un periodo de inversión que vaya a transformar la economía de Aragón como el que estamos viviendo en este momento. No tendría sentido que no tuviéramos presupuestos.

¿Hay negociación?

Las negociaciones presupuestarias empezarán después del verano.

Hace un año, los gobiernos con Vox se rompieron por el reparto de menores. ¿Los que llegan a nuestras fronteras en situación irregular son delincuentes per se?

Evidentemente no, pero quien entra ilegalmente en un país comete una infracción que debe perseguirse. La inmigración es un tema que tiene que tratarse con absoluta seriedad. En Aragón, uno de los problemas fundamentales que tenemos es la despoblación y el número de personas que necesita nuestro mercado de trabajo. Por eso defendemos la inmigración legal. El problema es la falta de política de inmigración del Gobierno de España.

¿Hay que devolver a sus países de origen a todos aquellos que vienen en situación irregular?

Hay que cumplir las leyes, ser realista y decir la verdad. Cuando hay un inmigrante que comete un delito, tiene que ser deportado y eso tiene un procedimiento administrativo o judicial.

¿Aragón acogerá a los menores que siguen hacinados en Canarias y Ceuta y el Gobierno ha estipulado en el último reparto? No sé si tiene problemática con los centros de menores.

Hay mucha problemática, porque los centros están desbordados. El Gobierno quiere que las comunidades hagamos lo que es incapaz de hacer él. Hace muchos meses que el Supremo le obligó a acoger a mil menores. Han sido incapaces de hacerlo y ahora pretenden que, en poco más de un mes, Aragón acoja a 251 menores no acompañados y, además, sin transferir los recursos económicos necesarios.

¿Y qué va a hacer?

Recurrir todos aquellos actos que demuestren que esto es ilegal e insolidario. El reparto de menores sabemos a qué responde. Tiene connotaciones políticas xenófobas. Es absolutamente incomprensible que a Aragón vayan a venir 251 migrantes y que a Cataluña o al País Vasco no vaya a ir ninguno.

Insisto, ¿Aragón puede plantarse y no acoger a esos menores?

Siempre vamos a cumplir las leyes. Otra cosa es que, con el Estado de derecho, creamos que las decisiones que está tomando el Gobierno no tienen que ver con la solidaridad, sino con los acuerdos con los independentistas y que, además, la responsabilidad es del Estado.

El debate migratorio impulsa a Vox. ¿Cómo puede el PP situarse en el centro y, a la vez, ocupar el espacio de la derecha?

La responsabilidad de dirigir este país solamente la puede tener el PP. Es la única alternativa real. No es verdad que Vox vaya a tener capacidad de gobernar, ha demostrado que cuando ha tenido posibilidad, ha decidido desistir. El PP ofrece soluciones reales. Tener la experiencia y la capacidad de impulsar un gobierno se hace con equipos sólidos, que tengan conocimiento. Eso lo tiene hoy única y exclusivamente el PP.

Jorge Azcón, presidente de Aragón. Jesús G. Feria Fotógrafos

Vox presiona con insistencia a Feijóo para que presente una moción de censura.

La moción de censura la defienden Vox y el PSOE. Me parece extraordinariamente llamativo. Hay que hacer una reflexión. Una moción que sabemos que se va a perder, lo único que hace es reforzar a Sánchez. ¿Por qué Vox quiere reforzar a Sánchez? Soy incapaz de explicarlo.

¿Cómo ve al PP tras el último congreso?

Como una alternativa de gobierno. No solo sirvió para elegir a un nuevo equipo, ha servido para elegir al próximo presidente del Gobierno de España. Sin ninguna duda.

¿El fichaje de Alberto Nadal no le suscita inquietud? En su día fue el dos de Cristóbal Montoro como secretario de Estado.

Confío en las personas y creo que a Nadal hay que juzgarlo por lo que hizo en el Gobierno y las decisiones que tomó. Tiene un perfil profesional y la gestión de gobierno le acredita para poder estar en el equipo de Feijóo.

¿Le preocupa el caso Montoro?

Me preocupa que los tribunales hagan su trabajo. Evidentemente, si Montoro o su equipo cometieron ilegalidades y delitos, que los paguen con todo el peso de la ley.

¿No teme que pueda afectar a la imagen del PP?

Hay que distinguir entre las responsabilidades penales y las políticas. Es un debate básico. Hoy Cristóbal Montoro afronta responsabilidades penales, pero las políticas se dilucidaron en las urnas. La responsabilidad política es de quien gobierna. Hoy los escándalos de corrupción que afectan al PSOE no solamente se están dilucidando con imputaciones en los juzgados, sino que las responsabilidades políticas de quien gobierna que no están asumidas. Las responsabilidades políticas de Montoro ya no existen. Hace siete años que dejó de ser ministro. Tiene que responder ante los jueces y si es condenado, tendrá que cumplir las penas.

Es decir, el PP no tiene por qué pagar el pato.

Ya lo ha pagado. El equipo de Feijóo y su propia trayectoria es impecable desde el punto de vista de la regeneración democrática y desde el punto de vista de la honradez.

Y sobre la figura de Mariano Rajoy. ¿Debería el PP tomar distancia?

Somos extraordinariamente respetuosos con los expresidentes del gobierno del PP. Han hecho una labor en este país que, globalmente, supera las sombras.

Acabamos de presenciar la caída de Noelia Núñez en la cúpula del partido por una polémica con un currículum académico.

Este caso forma ya parte del pasado. Noelia es evidente que ha hecho lo que ella creía que tenía que hacer. Lo que abre su dimisión es si ahora el PSOE está dispuesto a hacer con sus dirigentes lo que ha exigido. La gran pregunta es por qué cuando se pide la dimisión de Noelia, con casos similares o más graves respecto del currículum de los que ella tenía, no hay una decena de dirigentes socialistas que están presentando su dimisión.

¿Comparte el umbral ético fijado por la dirección de su partido?

Es una decisión que ha tomado la propia Noelia y lo ha explicado. Lo que no comparto es que las reglas del juego sean distintas para unos y otros. No comparto que Noelia tenga que dimitir y que Sánchez pueda falsificar su tesis, que la delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana pueda falsificar sus carreras o el portavoz parlamentario del PSOE pueda mentir con su licenciatura. Todos los socialistas que no han acabado sus carreras siguen en el cargo.

¿Deberían presentar su dimisión?

Evidentemente. ¿Por qué no están dimitiendo? ¿Por qué hay reglas del juego distintas para unos y para otros?

Esta semana se han cumplido dos años del 23J. ¿Qué balance hace de la legislatura?

El peor de la historia. Lo que hoy está pasando en la política en nuestro país no había ocurrido nunca. Nunca había habido unas cesiones pensando en el presidente como están sucediendo ahora, en lugar de pensar en el interés general. Nunca un presidente del gobierno ha mentido tanto a este país. Nunca un presidente del gobierno ha antepuesto tanto sus intereses personales respecto de los intereses de todo el país.

¿Cuál es su pronóstico?

Un proceso de putrefacción no suele pararse. La degeneración en la que está el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene pinta de que vaya a revertirse. Va a ir a peor. Van a seguir rompiendo límites, traspasando barreras rojas con tal de aferrarse al poder.

¿Cuánto le da de vida al Gobierno de Sánchez?

Creo que va a seguir arrastrándose. Pedro Sánchez puede aguantar un día más, pero cada día más que aguanta, los españoles tienen una opinión peor de él y se juzgará la historia del presidente Sánchez como la peor de cualquier gobernante en la historia de la democracia.

En su día, el génesis de la democracia, la Transición, fue gracias al consenso de los partidos de Estado. ¿Le preocupa la nula relación entre el PP y el PSOE?

Claro que me preocupa, mucho. Sánchez aporta un cambio a peor a la política española que va a tener un antes y un después. Antes había una idea central, gobernar para todos. A partir de Sánchez, eso cambia. Y el Gobierno ya no piensa en gobernar para todos, piensa en el muro, piensa en la polarización. Piensa en tener una mayoría suficiente, sea con quien sea, para el mero hecho de él mantenerse en el poder. Ese cambio rompe absolutamente con la tradición de consenso, con la tradición de acuerdos y de pactos que nace con la Transición. Ahora el único objetivo del PSOE es mantener a Sánchez. Y romper con principios básicos que había dicho defender, como la igualdad o la solidaridad.