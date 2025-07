La red Koldo abrió camino en México al comandante de la trama: "Será mi próximo destino gracias a ti"

Los tentáculos de la trama Koldo se extendieron fuera de las fronteras de España. En concreto, México es uno de los países que aparece en el sumario del caso por los vínculos con el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos. Los nuevos audios del caso, a los que ha tenido acceso LA RAZÓN, sitúan a este país también como destino profesional del comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, para el que habría mediado Koldo García.

"Oye, fíjate tú que en México ya hay un grupo policial que se llama Guardia Civil. Fíjate a dónde llegamos. Ese es mi futuro destino después de Venezuela. Gracias a ti será", le dijo. Esta es una de las muchas notas de voz incautadas en los dispositivos de Koldo García y que ahora están en manos ya de los investigados tras autorizar su entrega el magistrado.

En lo que respecta al comandante Villalba, la relación parece especialmente cercana. El mando policial fue imputado en la Audiencia Nacional (órgano donde arrancaron las pesquisas) al desvelarse que habría cobrado cuantías mensuales en "b" a cambio de suministrar seguridad a Víctor de Aldama y el resto de imputados. Cabe recordar que Villalba estaba muy bien posicionado dentro de la Guardia Civil ya que desarrolló su carrera en la Jefatura de Información hasta que fue destinado a la embajada de Venezuela como agregado del Ministerio del Interior.

Los vínculos de la red con México

Fernando Grande-Marlaska le derivó en octubre de 2023, cuando la Guardia Civil y Anticorrupción llevaban ya un año investigando en secreto a la trama. Se le detuvo en España un año después, en 2024 cuando estaba a punto de volver a Venezuela, país que también ha demostrado tener fuentes vínculos con la red. En este contexto se produjo la conversación con Koldo, con quien tenía una buena relación.

En la misma, le trasladó que su próximo destino sería México, aunque por su tono de voz se desconoce si lo dijo de forma jocosa o no. En cualquier caso el país norteamericano no es ajeno a la trama. El exministro de Transportes, José Luis Ábalos celebró una reunión en la Gubernatura del Estado de Oaxaca en febrero de 2019, en el marco de una gira oficial en la que participó Víctor de Aldama. El empresario confesó en sede judicial que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le felicitó en persona por sus gestiones en dicho país con las que consiguió que mercantiles españolas se adjudicaran el megacontrato del Tren Maya.

Con todo, los audios que ahora se desvelan evidencian un vínculo cercano entre el exasesor de Ábalos y el comandante que les suministraba teléfonos securizados. De hecho, en otra de las notas de voz, Villalba le pidió que le facilitara vino de edición limitada "¿Tú me podrías conseguir una serie de botellas que sean edición limitada? Es decir, no sé si tenéis acceso a botellas de vino donde hayan tenido una producción, por ejemplo, de 2.000 o 3.000 botellas. Algo que sea muy limitado y poco accesible a la sociedad. Oye, no me dejes en mal lugar. Es muy sencillo: si puedes, me lo dices. Y sino, pues me dices: 'Oye Rubén búscate la vida'. No me fio un pelo ya de ti", le espetó.

"Hemos llevado tus rifles a la armería"

En otro de los más de 20.000 archivos sonoros de Koldo, Villalba le informa de que tienen sus armas y las han llevado a la armería para ponerlas "a punto". El comandante no identifica a quién se refiere, aunque podría tratarse del mismo Instituto Armado, toda vez que la conversación se produjo en octubre de 2021, cuando formaba parte del Servicio de Información del Instituto Armado.

Un papel en que pone con una anotación que dice 'Koldo 17.800' y armas encontradas en la vivienda de uno de los detenidos, Rogelio Pujalte LR LR

"Oye los dos rifles, ya no me acuerdo si era uno o dos, que tenemos nosotros tuyo, se han llevado a la armería para que lo afinen y hagan una puesta a punto. Así que en un par de semanas ya estará listo y listo para entregártelo", le trasladó. Precisamente, la UCO se incautó de un arsenal de armas en el registro de su domicilio que se produjo en febrero de 2024: en concreto le requisó nueve armas, entre las que destacan tres escopetas, una pistola Star y varios rifles. Todos estaban registrados a su nombre.

La buena relación se alargaría incluso después de su etapa en el Ministerio de Transportes, que abandonó tras el fulminante cese de su jefe Ábalos en 2021. "Si ves que no te hace ni puto caso en tu casa, si quieres mandamos allí una patrulla de la Guardia Civil", le dijo Villalba en otro de los audios. Cabe recordar que Koldo fue condecorado con la Cruz Blanca de la Guardia Civil en 2018 tras sus labores como confidente de la Guardia Civil en materia, sobre todo, de lucha antiterrorista.

El papel de Villalba

Sin embargo, el Gobierno le expedientó para prohibirle el uso de la Cruz a petición expresa del ministro del ramo, Fernando Grande-Marlaska, que se basó en su imputación en estas diligencias. Por su parte, Villalba fue suspendido de sus funciones también a tenor de su investigación en la trama. La UCO llegó hasta él a tenor de las anotaciones de los imputados, en las que se hacía referencia al pago de una cuantía fija de 2.000 euros al mes a "R".

El comandante fue uno de los objetivos de Leire Díez, la conocida como "fontanera del PSOE". La exmilitante del partido se reunió con él hasta en dos ocasiones, tal y como ha podido saber este medio, para obtener información negativa tanto de la UCO como de Víctor de Aldama. El objetivo era obstaculizar las investigaciones que la unidad de élite dirige contra el entorno más cercano de Pedro Sánchez a la par que desactivar a Aldama, el empresario que se ha convertido en el gran enemigo de Moncloa desde que decidiera colaborar con la Justicia.

20.000 audios de Koldo

A cambio le ofrecieron un abogado de su confianza, el cambio de la Policía Judicial a favor de la UDEF de la Policía Nacional, un nuevo destino en el extranjero (en concreto una embajada) y un pacto con la Fiscalía Anticorrupción. Villalba lo rechazó por completo.

Con todo, ahora el foco se ciñe en Koldo. De los nuevos audios se desprende que grabó todo tipo de reuniones y encuentros que pudieran perjudicarle al menos desde el año 2009. Además, se ha conocido que no lo hizo solo, sino que se apoyó en personas de su máxima confianza. En concreto, consta que utilizó a dos cómplices para espiar un encuentro en un restaurante de dos miembros del PSOE.

Koldo les puso una grabadora y les sentó al lado de los dos comensales para que captaran todos los detalles del encuentro. Al término del mismo estos le confesaron que departieron sobre María (en referencia previsiblemente a María Chivite), sobre Santi (Santos Cerdán) y sobre otros miembros del partido como «Susana o Patxi». Koldo, por su parte, dio a entender que informaría de ello a Cerdán, a quien el juez sitúa como «cabecilla» de la red.