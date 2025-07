La propuesta a Koldo tras dejar el Ministerio: "Te puedo regalar una trituradora para que tritures esos papeles"

Los audios que Koldo García almacenó en tres teléfonos móviles y una grabadora –cuyo contenido ha sido volcado esta semana en el Tribunal Supremo– revelan una llamativa propuesta al exasesor de José Luis Ábalos apenas dos meses después de que fuese cesado como ministro de Transportes. En uno de esos audios –al que ha tenido acceso LA RAZÓN– un interlocutor no identificado se dirige a Koldo García (que ya había sido cesado como miembro del Consejo Rector de Puertos del Estado y que ese mismo mes dejó de ser consejero de Renfe Mercancías) en estos términos: «Oye, que si quieres te puedo regalar una trituradora para que tritures esos papeles y desaparezcan». Y después añadía en tono jocoso: «Si quieres también te puedo regalar una vara de mando, una vara de olivo, para ponerte el lomo calentico calentico, gorrión». «Ya nos veremos esta semana, tú no te preocupes», se despedía.

Este es solo uno de los cientos de audios que guardaba el exasesor ministerial en esos dispositivos, con algunas de cuyas transcripciones elaboró la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el informe que terminó con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ante el juez, quien tras tomarle declaración acordó su ingreso en prisión provisional el pasado 30 de junio (decisión que acaba de ratificar la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo).

Por lo que se deduce de otros audios, el interlocutor que realiza esa propuesta a Koldo es un viejo amigo que en varias ocasiones le reprocha que desde que se ha trasladado a Madrid le resulta cada vez más difícil verlo.

"Con tus amigos los empresarios"

«Me has dejado plantado por ir a tus Madriles –se queja en uno de esos audios–, como yo ya no soy tu coleguita, como ya no te genero ingresos, sino algún dolor de cabeza, me tienes abandonado». «Siempre en una relación hay uno que quiere más que el otro, pero bueno, lo asumo, hasta luego guapetona», se despide.

En agosto de 2022, se dirige a Koldo García en los mismos términos. «Como estás ya en los Madriles con tus coleguitas, con tus amigos los empresarios, con tus amigos de verdad no quieres contar con ellos».

Y en otra ocasión el mismo interlocutor ironiza con la situación tirándole de nuevo de las orejas: «Arriba está el Señor y lo ve todo y Dios reparte... así que tú verás lo que haces con tus nuevos coleguitas abandonando a los tuyos que te han acompañado siempre».

Gestión en Cuba

En esas conversaciones fragmentadas también queda de manifiesto el nivel de las gestiones que llevaba a cabo Koldo incluso después de abandonar el Ministerio de Transportes. Así, el 26 de octubre de 2022 alguien se dirige a él para agradecerle su mediación para desbloquear un asunto en Cuba. «Oye crack, que ya se ha producido esa conversación entre el contacto y el embajador en Cuba, ¿de acuerdo?», le traslada. «Así que muchísimas gracias. Así da gusto trabajar contigo. Un fuerte abrazo», se despide.

Ese mismo año, pero en febrero (el día 4), Koldo graba un audio a una mujer sin identificar en un tono visiblemente molesto reprochándole que no haya llevado a cabo una gestión que le habría encargado. «Por favor, que hagas una prerreserva de los 10.000 euros que cuestan los billetes de Business que yo me comprometí, que es muy importante ese viaje para el tema empresarial», le insiste airado.

Incluso de vacaciones en pleno agosto, el exasesor de Ábalos está pendiente de todo. Así se pone de manifiesto en un audio del 19 de agosto de 2021 contestando a una consulta. «Ahora mismo no tengo casi internet, aquí no hay wifi, estoy en mitad de la selva», se excusa antes de conminarle a que pida a «Javier y a Fernando, a los dos, que por favor lo arreglen, que si no me van a hacer una putada como la copa de un pino».

En esas mismas vacaciones, un amigo le transmite en otro audio al saber que está en la selva: «¡Cuidado con los leones y píllate una pantera!».

"Una misión, qué cabrón"

La defensa de Santos Cerdán ha apuntado en varias ocasiones que Koldo García actuaba como agente encubierto de la Guardia Civil, lo que según expuso su letrado, invalidaría las grabaciones, una tesis que ya descartó el juez instructor Leopoldo Puente. El propio Koldo ha puesto en valor de forma reiterada de su condición de colaborador de las Fuerzas de Seguridad y en alguno de los audios que grabó habla en términos castrenses al referirse a una «misión».

«Tuve que ir a hacer una misión y tuve que volver, para que veas que mi vida es fácil, luego te quejarás», le comenta a su interlocutor, a quien sin embargo sus palabras le generan hilaridad. «Una misión, qué cabrón, si ya eres de los GEO y todo, madre mía, hostia macho, ya te vale, ay qué vida esta».