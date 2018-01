Las quince estaciones de «Juanito»

El 29 de marzo de 1956, en Estoril, se le dispara la pistola que manejaba y alcanza en la cabeza a su hermano menor, Alfonso, que muere en el acto. Y tiene que escuchar de su padre, don Juan, una demanda terrible: Júrame que no lo has matado a propósito.

Durante años, la vida de «Juanito» no fue fácil. Sufrió el exilio en Roma, Suiza y finalmente en Portugal, y experimentó una infancia desarticulada, sin estudios normales, pasando de la soledad de los marianistas de Friburgo a los colegios a medida en «Las Jarillas» (Madrid) y en Miramar (San Sebastián).

A la vuelta de viaje de novios, se instalan en La Zarzuela Es la época de la que doña Sofía habla diciendo «cuando no éramos nadie», en la que personal de servicio en palacio telefoneaba diariamente a El Pardo para dar el parte de todo lo que allí ocurría.

Franco muere el 20 de noviembre de 1975. Dos días después, Juan Carlos es proclamado rey tras jurar en las Cortes las Leyes Fundamentales. Un paso que le había quitado el sueño por temor al perjurio, y que Torcuato Fernández Miranda le garantizó que no se produciría porque era posible desmontar el régimen por el sistema de ir «de la ley a la ley». Siendo ya rey, siempre tuvo en su despacho de La Zarzuela una fotografía de Torcuato.

La designación no trae la tranquilidad a La Zarzuela, porque abundan las conspiraciones de inmovilistas y falangistas, contrarios a la instauración de la monarquía y partidarios de la continuidad del régimen. Y encuentran en Alfonso de Borbón Dampierre la posibilidad de implantar una «monarquía azul», una «monarquía del Movimiento». Juan Carlos y Sofía nunca perdonaron a su primo que se hubiera prestado a tales manejos. Sin embargo, Franco mantuvo su palabra.

El 22 julio de 1969 Franco proclama a Juan Carlos sucesor a título de rey. Al día siguiente, el príncipe firma en La Zarzuela, y por la tarde, en las Cortes, pronuncia el discurso de aceptación vestido con uniforme de capitán de Infantería,la graduación alcanzada y que Franco no quiere modificar.

Durante aquella horas fue decisivo el «general teléfono», es decir, la serie de llamadas del rey a los capitanes generales para transmitirles que él no estaba con los golpistas. Un trabajo en el que resultó clave la figura de Sabino Fernández Campo, secretario de la Casa del Rey, que, entre otras cosas, atendió al general Juste, jefe de la División Acorazada, cuando llamó preguntando por Alfonso Armada, y le respondió con el famoso «Ni está ni se le espera». A la 1,23 de la madrugada, TVE emite el discurso de un don Juan Carlos ojeroso y vestido con uniforme de capitán general. El golpe ha fracasado. Y el rey asienta de modo definitivo su figura.

Una preocupación más. El peligro militar, una oscura amenaza durante todos esos años, primera expresión grave en noviembre de 1978, cuando fue desarticulada la «Operación Galaxia», se convierte en realidad el 23 de febrero de 1981, precisamente cuando se votaba en el Congreso la investidura de Calvo Sotelo. Pero los golpistas cometen un error: no tomar La Zarzuela. Y esa noche La Zarzuela resistió.

Peor impresión producen las primeras informaciones sobre Marta Gayá, las amistades del rey en Palma, y la llamada «Corte de Mallorca», que en el verano de 1992 provocan un escandalo cuando se difunde que Juan Carlos se encuentra fuera de España, en Suiza, y que por ese motivo no podía procederse al nombramiento del nuevo ministro de Exteriores. La Olimpiada de Barcelona ofrece un paréntesis de popularidad a la Familia Real, pero en diciembre se produce la abrupta y amarga salida de Sabino Fernández Campo.

«Lo siento, me he equivocado»

La Zarzuela intenta desvincularse del «caso Nóos». El jefe de la Casa, Spottorno, califica de «poco ejemplares» los negocios de Urdangarín, y don Juan Carlos proclama, en el discurso de Nochebuena de 2011 que «la Justicia es igual para todos». La suma de escándalos provocó que la Familia Real dejara de ser intocable.

Mucho más aún cuando, en abril de 2012 salta a la luz la relación con Corinna, al sufrir Juan Carlos una fractura de cadera cuando se encontraba con ella de safari en Botsuana. El prestigio de la Corona desciende. Ante ello, el monarca declara ante una cámara de televisión. «Lo siento. Me he equivocado. No lo haré más». Una iniciativa muy discutida, pero que de hecho frena el desplome.