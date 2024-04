Paola Olmedo habla de su nueva ilusión y Carmen Borrego sube la apuesta: “Hay más de un amor”

Mucho se está hablando estos días sobre la posibilidad de que Paola Olmedo habría encontrado de nuevo el amor en brazos de un amigo. La exmujer de José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, está comenzando una nueva vida junto a sus hijos, incluido el que tiene en común con su aún esposo. Lo hace buscando un nuevo hogar en el que establecerse, tras haber sido expulsada por su casero del domicilio en el que convivía el matrimonio mientras su días eran aún felices. Pero también se asegura desde ‘TardeAR’ que la ilusión en el terreno sentimental ha llegado a modo de salvación y es que los males se le acumulaban y no lograba encontrar consuelo entre tanta noticia negativa. Eso sí, han surgido muchas dudas.

Paola Olmedo entrevistada Mediaset

La primera la plantea Leticia Requejo, que mantiene que las fechas no le cuadran a la hora de hablar del inicio del supuesto romance de Paola Olmedo con un amigo. Una persona que le unía también a su exmarido, pues ellos también son amigos y apasionados de las motos. No se quiere hablar de terceras personas, pero se deja abierta esta posibilidad, a la espera de que los protagonistas se pronuncien al respecto. Ella ya ha tenido ocasión de hacerlo, al igual que su exmarido y quien fuese su suegra, Carmen Borrego. Los micrófonos de los reporteros están ansiosos por nuevos datos sobre este asunto y ya se han producido las primeras reacciones.

La primera en responder a la posibilidad de que haya llegado una nueva ilusión a su vida es la propia Paola Olmedo. La joven no ha podido disimular su cara de sorpresa al escuchar las preguntas directas de los reporteros sobre ese nuevo amor del que todos hablan, después de que Silvia Taulés desvelase el asunto en ‘TardeAR’. De la incredulidad inicial pasó a las dudas, para después negarlo todo con una amplia sonrisa en el rostro. Y es que la nuera de Carmen Borrego considera que el periodista va “por muy mal camino” y se está equivocando de pleno a la hora de plantear las dudas sobre el estado de su corazón. Eso sí, prefiere no desmentir las informaciones y tampoco confirmarlas, lo que alargaría su supuesta agonía si su deseo es retomar su vida y su anonimato, más allá de las esporádicas exclusivas en el kiosco rosa.

Pero, como decíamos, también José María Almoguera ha tenido opción de decir qué piensa sobre la posibilidad de que su exmujer haya iniciado una relación con un amigo suyo. Al menos eso es lo que mantienen desde su círculo más próximo, a raíz de los constantes viajes que Paola Olmedo hace con este chico durante los fines de semana. El ayudante de producción de ‘Así es la vida’ acudía al piso que compartía con su ex paseando con su perro. No quiso despegar sus labios para hacer declaraciones y se limitó a negar con la cabeza ante la insistencia de los reporteros por unas palabras sobre este asunto que ha dado un giro inesperado a la historia.

Pero ante el silencio de los protagonistas, ahí estaba Carmen Borrego dispuesta a afrontar el tema sin problema alguno, aunque con cierta cautela para no caer en equívocos: “Me parece que especular con una separación tan próxima… yo ni voy a especular ni sé nada y, si lo supiera, tampoco lo diría”. Pese a subrayar su deseo de permanecer en silencio sobre si Paola Olmedo está de nuevo o no enamorada, sí que ha querido romper una lanza a su favor y resta importancia a las últimas informaciones: “Que te separes y te refugies en tus amigos es lo más lógico”, trataba de centrar la atención en la posibilidad de que el joven en cuestión sea tan solo una amistad y no una ilusión como se viene afirmando. Eso sí, no cierra su intervención sin dejar preparada más leña para echar a un fuego que amenaza con descontrolarse: “Me dicen que puede ser, que hay más de un amor”.