Rivera se reúne con Renzi para trazar una hoja de ruta europeísta conjunta

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, estrecha lazos con el socialdemócrata italiano, Matteo Renzi, para crear un sentimiento europeísta fuerte en un contexto donde la incertidumbre política sirve de caldo de cultivo para los populismos, tanto en España como en Italia.

Roma ha sido el lugar de encuentro entre el ex primer ministro de Italia y secretario general del Partido Democrático, Matteo Renzi y el líder de la formación naranja. Según declaraciones ofrecidas por Rivera a medios españoles, entre ellos LA RAZÓN, dicha entrevista «agradable y constructiva» pretende ser el principio de un proyecto común entre líderes de la Unión Europea que consigan afianzar un concepto de «Europa fuerte y unida». Además, ha hecho especial hincapié en que tanto Italia y Europa «deben aprovechar el drama del brexit como una oportunidad para conseguir una Europa a cuatro, donde no solo el eje franco alemán sea quien tome las decisiones».

El líder de Ciudadanos ha recalcado, además, que ambos países tiene problemas comunes en lo referente al auge de los populismos haciendo referencia a las formaciones de Podemos y el Movimiento 5 Estrellas. Por ello, durante la reunión los líderes han hablado sobre la posible puesta en marcha de reformas en el ámbito político y económico de la Unión Europea, que sirvan para combatir los enfrentamientos populistas que sufren tanto el país ibérico como el transalpino.

En clave nacional, Rivera ha explicado que los españoles quieren un nuevo proyecto para el país, donde el bipartidismo no es la solución, y donde se debe buscar una alternativa alejada del inmovilismo. También ha abordado el asunto catalán, ya que el país con forma de bota sufre, al igual que España, el sentimiento nacionalista promovido, en este caso, por La Liga Norte. Así pues, Rivera ha explicado que Rajoy podría haber gestionado mejor la situación informativa de cara a los vecinos europeos. Ha recordado que Puigdemont no puede ser presidente de la Generalitat porque está huido de la justicia y considera que Cataluña debe «pasar página» con «líderes políticos que no estén imputados y den la cara ante la justicia y los ciudadanos».