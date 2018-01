En contra: Sin talante humano

¿Cuál es el balance del primer año de Trump como presidente?

–En materia de política ha hecho de todo: órdenes ejecutivas y otras desregulaciones llevando a Estados Unidos fuera del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) y de los acuerdos climáticos de París; ha nombrado a un conservador como juez del Tribunal Supremo, Neil Gorsuch, y a diferentes jueces para los Tribunales Federales y ha suscrito la mayor reforma fiscal. La economía y el mercado de valores se pueden ver como avances muy positivos del presidente. Además, ha dado por finalizado el programa de reformas sanitarias, aunque la mayoría de reformas siguen intactas. Para el presidente un punto de éxito puede estar en sus imposiciones migratorias, aunque no ha conseguido llevar a cabo la construcción de su muro con México. En la parte negativa, Donald Trump se ha comportado de forma muy despreciable como presidente a un nivel humano y eso se ha visto reflejado en su baja aprobación como mandatario, a pesar de todos los logros que él y los republicanos señalan en estos doce meses.

¿Qué tipo de presidente va a ser Trump si los republicanos pierden su peso en el Congreso?

–Si esto sucede, sería un presidente menos influyente en materia política a no ser que quiera trabajar conjuntamente con los demócratas. Además, las investigaciones que recaen sobre él y sus asociados por el Rusiagate pueden volverse aún más intensas de lo que ya son, debido a que los demócratas pasarían a controlar el Comité que se encarga de controlar este tema. A todo esto, Donald Trump podría verse bajo un «impeachment», aunque no habría suficientes votos en el Senado para llevar a cabo su destitución si arrancara este proceso.

¿Cuáles son las consecuencias para el país de tener un presidente en la Casa Blanca «aislado»?

–El presidente no va a poder promover de forma exitosa sus políticas a no ser que pueda trabajar con los dos partidos que conforman el Congreso, republicanos y demócratas.

¿Cuáles son las perspectivas futuras de Trump para los próximos tres años en la Casa Blanca?

–Trump solamente puede triunfar en sus objetivos políticas si consigue, al menos, el apoyo de algunos demócratas en el Senado, asumiendo que también cuenta con el aval de su propio partido. Él va a estar algo distraído por las investigaciones abiertas por el fiscal especial Robert Mueller y los comités del Congreso sobre la supuesta conexión de su campaña con los rusos.

Si el fiscal especial demuestra que Trump conspiró con los rusos en las elecciones, ¿cuáles serán los efectos legales y morales para Trump?

–Este hecho sin duda causaría más acontecimientos negativos. Pero al controlar los republicanos la Cámara de los Representantes no lo podrían destituir, y mientras que una Cámara controlada por los demócratas lo podría hacer, Trump no podría ser condenado porque el Senado no tendría suficientes votos. La presidencia de Trump ya recibe aprobaciones muy bajas debido a este hecho y no está claro si le podría perjudicar aún más, pero sigo creyendo que su base electoral aún seguiría ofreciéndole su apoyo.

* Profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Columbia en Estados Unidos