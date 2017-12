La cuadratura del círculo

Mientras Theresa May celebra el final exitoso de la primera fase del proceso del Brexit, es muy consciente de las dificultades que enfrentará en la próxima etapa de las negociaciones. Para ella, el

proceso es multifacético. No sólo debe conseguir un acuerdo con la UE, sino que también debe satisfacer a los 20-30 diputados conservadores que quieren nada menos que un descanso completo de Europa: un "Brexit duro", y el grupo más pequeño de unos 15 diputados conservadores que votarían contra cualquier movimiento de ese tipo. El resultado es un compromiso en el que Gran Bretaña intenta abandonar la UE en marzo de 2019 sin resolver qué tipo de Brexit quiere. En cambio, la posición de Reino Unido es ir a un período de transición en el que satisfaga el deseo de irse, sin tener que decidir por adelantado qué significa eso en realidad.

En la práctica, esto significa acordar permanecer en la UE en todo menos en el nombre, aceptando la libre circulación, la jurisdicción del TJE, pagando cuotas de membresía y accediendo a la unión aduanera y al mercado único, pero sin ninguna voz en ninguno de los procesos de toma de decisiones. También significa pagar la factura de divorcio de miles de millones de euros y aceptar los derechos de los ciudadanos europeos en Reino Unido. Irónicamente, este acuerdo es adecuado para el Gobierno británico, ya que le permite afirmar que está honrando a los votantes que desean irse, y le conviene a la UE, que pierde Reino Unido sólo en sus órganos de toma de decisiones. Efectivamente, la debilidad política del Gobierno de May se traduce a nivel nacional en una posición débil a nivel internacional al tratar con la UE.

Dada esta conveniencia mutua, será difícil avanzar más allá de esta etapa del proceso, especialmente porque esto implicará decisiones difíciles para Londres en áreas como evitar una frontera dura en Irlanda del Norte, y aceptar que su acceso al mercado único de bienes y servicios probablemente sea menos ventajoso que el que se disfruta actualmente. Después de haber prometido que Reino Unido puede "su tarta y comerla", el páis tendrá que dejar claro cómo hacer esto o explicarle a su gente por qué no puede tener ambas cosas. Si el Gobierno de May puede servir este proceso es una pregunta abierta.

El acuerdo comercial que Reino Unido buscará con la UE necesariamente será con los Veintisiete y, como tal, Londres está a merced de todos los Estados miembros que quieran extraer sus propias concesiones del proceso. Se habla mucho sobre si el acuerdo será como el de Noruega, que paga por el acceso y en efecto también paga para no ser miembro; o el del acuerdo de la UE con Canadá, que es de bienes, pero no de servicios. Como la economía de Reino Unido se basa principalmente en servicios, ninguno de estos funciona como modelo. Lo que es posible más allá de un período de transición prolongado es tan difícil de predecir como negociar. Parece claro que no se llegará a un acuerdo antes de que Reino Unido se retire y antes de que el Parlamento tenga voz en los términos de ese tratado. Queda por verse si los parlamentarios británicos y el público en general estarán contentos con el Brexit que finalmente se acuerde en ese momento. El referéndum de 2016 mostró a un país dividido sobre su relación con Europa. El resultado de un acuerdo de divorcio que no entregue mucho de lo prometido es poco probable que cambie esa división.