Condena unánime de la ONU a EEUU por Jerusalén

La Asamblea General de la ONU pidió ayer de forma abrumadora al presidente de EE UU, Donald Trump, que retire el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, un día después de que éste amenazase con cortar los fondos a los países que respaldasen la moción. En concreto, 128 de los 193 estados miembro de la ONU votaron a favor de la iniciativa, entre ellos España. Nueve países lo hicieron en contra, incluidos EE UU e Israel, mientras que 35 optaron por abstenerse.

Las declaraciones de la embajadora de EE UU ante Naciones Unidas, Nikki Haley, resonaron entre los muros del plenario de la Asamblea General antes de la votación de condena. «EE UU es, de lejos, el mayor contribuyente a la ONU y sus agencias», recordó Haley. «Al hacer contribuciones generosas a Naciones Unidas, mantenemos expectativas legítimas de que se reconozca y respete nuestra buena voluntad. Al señalar a una nación en esta organización, significa que no se le respeta», expresó la embajadora.

La Asamblea General celebró una reunión de emergencia después de que el Consejo de Seguridad rechazase la semana pasada una resolución que criticaba veladamente el gesto de Trump gracias al veto de EE UU. En el texto aprobado ayer se estipula que el estatus de Jerusalén debe ser resuelto «mediante negociaciones» y lamenta las «decisiones recientes» adoptadas al respecto. En este sentido, avisa de que cualquier iniciativa que altere el estatus de la Ciudad Santa «no tiene efecto legal» e incumple las resoluciones de la ONU.

Trump no ocultó el miércoles su malestar con la votación que se avecinaba y amenazó sin tapujos con cortar los fondos a los países que se posicionasen a favor. «Reciben cientos o incluso miles de millones de dólares y luego votan contra nosotros. Bien, vigilaremos esas votaciones», advirtió. Algo en lo que insistió Haley ayer: «EE UU recordará el día en el que fue elegido para ser atacado por ejercer su derecho como nación soberana. Lo recordaremos cuando nos pidan de nuevo que seamos los mayores donantes de Naciones Unidas y muchos países vengan a llamarnos». Fuentes diplomáticas consultadas por LA RAZÓN confirmaron que «la UE quería que todos sus miembros se pronunciasen de igual manera. Hay países, sobre todo de Europa del Este, que no quieren desairar a Washington. Valoran la abstención o incluso no votar», confirmaron dichas fuentes. Así, Croacia, Hungría, Letonia, Polonia, República Checa y Rumanía se abstuvieron.

El primero en reaccionar a las últimas amenazas de Trump fue el líder turco, Recep Tayyip Erdogan. Advirtió de que Trump no puede comprar «la voluntad democrática» de Turquía con su dinero. En este sentido,y tras elogiar a Erdogan, el primer ministro de Qatar, el jeque Abdala al Thani, pidió ayer que se pongan en marcha los mecanismos «internacionales urgentemente y con firmeza para que se proteja el pueblo palestino y se detengan los ataques de las fuerzas israelíes y las violaciones continúas de los colonos judíos en contra de [la mezquita de] Al Aqsa».

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abas, se apresuró a celebrar lo que considera «una victoria para Palestina» a través de su portavoz, Nabil Abu Rudeina. «Esta decisión reafirma una vez más que la justa causa palestina goza del apoyo de la comunidad internacional y que ninguna decisión adoptada por una parte puede cambiar la realidad de que Jerusalén es un territorio ocupado de acuerdo al Derecho Internacional», añadió, según la agencia de noticias Wafa.