Carmena da un tijeretazo del 50,59% al gasto para las familias

El Gobierno de Manuela Carmena celebraba ayer una Junta de Gobierno «escoba» para, antes de que termine el año, aprobar gastos que hasta ahora habían quedado pospuestos como consecuencia de los problemas que el Ayuntamiento de Madrid ha tenido con Hacienda a la hora de cerrar su Plan Económico y Financiero (PEF). Una reunión extraordinaria en la que se dio luz verde a un gasto de 1,5 millones en una veintena de expedientes de distritos y las áreas de Gobierno de Coordinación Territorial y Cooperación público-social; Salud Seguridad y Emergencias y Medio Ambiente y Movilidad. Además, los delegados de Ahora Madrid autorizaron un convenio por el que las arcas madrileñas donarán 500.000 euros a un programa de Naciones Unidas para el desarrollo de «ciudades inclusivas y de paz» en Iberoamérica. Eso no fue todo. La Junta de Gobierno de la ciudad también aprobó un gasto de 68.489,38 euros a favor de entidades vinculadas al área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo con el que la cartera que dirige la «número dos» de la alcaldesa, Marta Higueras, ha dejado sin gastar cuatro de cada cinco euros asignados a su presupuesto o, lo que es lo mismo, el 50,59%.

El área que se encarga de poner solución a las situaciones de emergencia social del Ayuntamiento de Madrid, entre otros asuntos, arrancó 2017 con un presupuesto de 38,2 millones de euros, cifra que se rebajó hasta los 32,7 después de que Carmena decidiera crear la cartera de Políticas de Género para sacar a Celia Mayer de Cultura y le asignara su propia cifra de gasto. Sin embargo, a 30 de noviembre –última fecha disponible en el portal de transparencia municipal–, Higueras apenas había ejecutado 3,7 millones de euros y tenía prevista la concesión de ayudas por tres millones de euros más.

La suma de ambas cifras dejaría la ejecución presupuestaria de este área en el 20,6%. La concejalía de Higueras llegaba al final del ejercicio con 26 millones de euros preparados para hacer frente a las necesidades de la infancia, las personas mayores o los inmigrantes madrileños. La cuarta modificación del PEF y los recortes que ha hecho Carmena para cumplir con los requisitos marcados por Cristóbal Montoro, y que le han costado el cargo al concejal Carlos Sánchez Mato, han acabado por dar el tijeretazo final a su presupuesto que ha perdido 16,5 millones de euros hasta dejar a disposición de la primera teniente de alcalde poco más de 9,5 millones.

Los afectados

¿Qué partidas han resultado afectadas por los recortes? 12,5 de los 16,5 millones de euros totales del presupuesto del área correspondían a la ejecución del programa de Integración Comunitaria y Emergencia Social en el que el Ayuntamiento había previsto invertir más de 13 millones de euros. Finalmente el Ejecutivo de Ahora Madrid ha recortado un 94,66% el total de esta cifra. También los mayores se han visto afectados: de los 2,5 millones previstos no se había gastado ni un euro a finales de noviembre. Asimismo han quedado totalmente congeladas las partidas destinadas a familias del programa de Atención a la Inmigración (por un importe de 100.004 euros) o las transferencias a las familias de los centros docentes de enseñanza Infantil y Primaria (48.800 euros).

Más suerte han corrido los beneficiarios de ayudas a través de instituciones sin ánimo de lucro en atención a la inmigración y a personas mayores que han cobrado el cien por cien del presupuesto asignado –1,6 millones de euros (el 30,7% de los casi 5,5 millones disponibles) en el primer caso, y 362.000 euros (el 77,16% en el segundo). En el Programa de Familia e Infancia se habían ejecutado unos escasísimos 103 euros de los 1,2 millones disponibles y se han visto reducidos en más de 210.000 euros los programas a las familias.

De los casi 16,6 millones de euros que tiene aún por gastar este área hasta el próximo domingo 31 de diciembre se espera que también se cumpla con la partida de 4,4 millones que ya están también comprometidos con asociaciones sin ánimo de lucro que dan apoyo a la familia y la infancia. La cifra que reste por gastar el último día del año servirá al Ayuntamiento de Carmena para continuar amortizando la deuda.

«Marta Higueras ha manifestado que estos recortes no van a afectar a las personas y la pregunta sería ¿Si vivimos en un Madrid ideal donde no hay familias y personas con necesidades a las que destinar estos millones, porque se presupuestaron? Yo no creo que no haya emergencias sociales cuando existen más de cien asentamientos, se ha incrementado el número de personas y familias sin hogar y el desempleo está bajando menos que en la Comunidad o el Estado. Miles de familias se podrían haber beneficiado de estas ayudas y que queda muy claro que no son una prioridad para el Gobierno municipal», aseguró ayer a LA RAZÓN Beatriz Elorriaga, responsable de Equidad del Grupo Parlamentario Popular en el Ayuntamiento.