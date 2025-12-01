Apple lanzaría tres nuevos MacBook a principios de 2026: así quiere atraer a cada tipo de usuario

Ha sido un año lleno de lanzamientos interesantes por parte de Apple gracias, en parte, a la serie iPhone 17, que está teniendo mucho éxito entre los usuarios, especialmente en sus modelos Pro. Sin embargo, todo apunta a que el año que viene será todavía más relevante, ya que la compañía querría celebrar su 50 aniversario por todo lo alto con lanzamientos como el iPhone plegable, la nueva versión de Siri potenciada por Google Gemini o su pantalla para el hogar.

Y no habrá que esperar demasiado para ver los primeros productos de la compañía, ya que todo indica que los primeros lanzamientos llegarán a principios de 2026. Serían tres nuevos Mac. La razón de apostar por tres modelos diferentes sería cubrir las necesidades de todo tipo de usuarios y completar la transición de los equipos que aún faltan por incorporar los procesadores M5.

Apple prepara la llegada de tres nuevos Mac a principios de 2026: MacBook Pro, MacBook Air y MacBook con procesador de iPhone

En primer lugar, llegarían los MacBook Pro con versiones más potentes del procesador M5, ya que por el momento solo se ha lanzado el modelo con el M5 de entrada. Los equipos que aterrizarían serían los de 14 y 16 pulgadas, pero equipados con los nuevos M5 Pro y M5 Max. A finales de año, ya veríamos el MacBook Pro rediseñado y con pantalla táctil del que tanto se rumorea.

Otro de los modelos que se lanzarían a principios de año sería el MacBook Air, el portátil más vendido de Apple. Su principal novedad sería también el salto al procesador M5, sustituyendo al modelo con chip M4. Por lo demás, no presentaría cambios de diseño, manteniéndose como un equipo ligero y más delgado que los modelos Pro.

Por último, la firma de Cupertino lanzaría un MacBook mucho más económico (entre 599 y 699 dólares) con un procesador de iPhone, que podría ser el A18 Pro presente en los iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max. Todo apunta a que su pantalla sería ligeramente más pequeña que la del MacBook Air (unas 12,9 pulgadas) y que emplearía materiales más asequibles para reducir costes. Para hacerlo aún más atractivo, llegaría en colores como plata, rosa, amarillo o azul.

Con estos lanzamientos, Apple conseguiría apelar a todos los usuarios que quieran renovar su Mac en 2026. Por un lado, los MacBook Pro irían dirigidos a quienes necesitan más potencia para tareas muy exigentes. Por otro, el MacBook Air seguiría siendo ese modelo todoterreno que casi cualquier usuario puede usar. Y, por último, el MacBook con procesador de iPhone —que hoy en día ya supera a las primeras generaciones de chips M— sería ideal para quienes buscan un Mac más económico destinado a tareas cotidianas.