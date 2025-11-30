Esta es la directriz que Steve Jobs le dio a Tim Cook para dirigir Apple que pocos conocen

Hace más de una década que Steve Jobs, uno de los cofundadores de Apple, nos dejó, y dejó tanta huella que son muchos los que todavía piensan en él cuando la compañía toma decisiones que quizá no se habrían hecho bajo su mando. Pero lo cierto es que eso era justo lo que el propio Steve no quería, y se lo dejó claro a Tim Cook, actual CEO de la firma, que según algunos rumores podría dejar de serlo pronto.

Desde que Tim Cook es CEO de Apple, ha logrado llevar a la compañía a lo más alto tanto en ingresos como en bolsa. Y lo ha hecho siguiendo la directriz que Jobs le dio antes de morir: “no quiero que hagáis las cosas pensando en lo que yo habría hecho”. Una idea que, a la vista de las decisiones tomadas en los últimos años, se ha respetado, incluso en movimientos que él probablemente no habría hecho.

Una época que quedará en el recuerdo de todos

Pese a que Steve Jobs dejó claro que no quería que se tomasen decisiones pensando en él, lo cierto es que es inevitable hacerlo. Jobs ha sido el CEO más carismático que ha tenido Apple y nos dejó grandes productos como el primer iMac, el primer iPod, el primer iPhone o el primer iPad. También grandes momentos, como la presentación del primer iPhone o la del primer MacBook Air, cuando lo sacó de un sobre.

Tim Cook no tiene el mismo carisma que Jobs ni es un CEO tan centrado en el producto, sino más bien en los números, y eso no convence a todo el mundo. La Apple actual es la más eficiente de su historia, pero hay cosas que Jobs no habría hecho —o se cree que no habría hecho— como lanzar varios modelos de iPhone o el iPhone Pocket, un reciente accesorio para llevar el iPhone con un precio de hasta 230 dólares.

Sin embargo, que Apple sea tan diferente a la que era cuando Steve Jobs era CEO es exactamente lo que él quería que sucediera, y está claro que se ha cumplido. Jobs dejó una huella enorme y, catorce años después, se le sigue recordando con tanto cariño que algunos objetos relacionados con él alcanzan cifras elevadísimas en subastas, como el documento de fundación de Apple, que podría llegar a costar 4 millones de dólares.

No sabemos cuánto tiempo seguirá Tim Cook al frente de Apple, pero lo que sí parece claro es que quien tome el relevo —presumiblemente John Ternus— seguirá respetando esa directriz. Una filosofía que no solo marcó a Apple, sino que también se ha seguido en Disney, dos compañías que, aunque no lo parezca, tienen mucho más en común de lo que parece.