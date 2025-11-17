Estos son los productos que planea lanzar Apple en 2026 para celebrar su 50 aniversario

El próximo año será muy importante para Apple, ya que se cumplirán 50 años de su fundación. Y todo apunta a que la compañía quiere celebrarlo por todo lo alto con el lanzamiento de varios productos que no dejarán indiferente a nadie. Uno de ellos sería el primer iPhone plegable de la compañía, pero también llegarán otros dispositivos que demostrarán que Apple sigue innovando.

Ha sido el analista Mark Gurman, de Bloomberg, quien en una de las últimas entregas de su boletín semanal Power On ha detallado los planes de Apple para 2026 en lo que respecta a los lanzamientos de productos. Según el analista, el año comenzará con la llegada de un nuevo iPhone y dos nuevos modelos de iPad. Veamos todos ellos.

Una nueva línea de productos que tendrá como protagonista al iPhone plegable

El próximo año arrancaría con el lanzamiento del iPhone 17e, el modelo de entrada que podría llegar con el mismo diseño del iPhone 15. Además, junto a este dispositivo, Apple lanzaría dos nuevos modelos de iPad: uno de entrada con el chip A18, que le permitiría ser compatible con Apple Intelligence, y un nuevo iPad Air con el chip M4. Pero eso no es todo. También se presentarían nuevos MacBook Pro con los chips M5 Pro y M5 Max, MacBook Air con el chip M5, así como nuevos monitores para los Mac.

Tras estos lanzamientos iniciales, Apple también planea grandes novedades para primavera. Durante marzo y abril podrían llegar la nueva pantalla inteligente conocida como HomePad y la nueva versión de Siri, más personal y potenciada por una versión especial de Google Gemini que se encargaría de comprender las peticiones para ejecutarlas directamente en el dispositivo mediante los modelos desarrollados por Apple. El lanzamiento de esta pantalla inteligente y de la renovada Siri sería el primer paso de una nueva línea de productos para el hogar, de la cual conoceremos más detalles a finales de año.

En junio, Apple celebrará la Conferencia Anual de Desarrolladores, conocida como WWDC. En ella se mostrarán importantes novedades, como iOS 27, una versión que destacaría por nuevas funciones de Apple Intelligence. Tras el verano, la compañía tiene grandes planes para septiembre, mes en el que se presentarían los iPhone 18 Pro y debutaría el primer plegable de la compañía. Además, podría sorprendernos con un adelanto de un producto en el que está trabajando intensamente: sus gafas inteligentes.

Por último, a finales de año, Apple presentaría un nuevo Mac mini y un nuevo Mac Studio con el procesador M5. Pero lo más interesante es que también podría llegar el tan esperado rediseño del MacBook Pro, que estrenaría un diseño más fino y una pantalla táctil. Se avecina un gran año para la compañía, un año en el que también se espera la marcha de su CEO, Tim Cook, ya que, según un reciente informe, Apple podría estar intensificando los planes para su sucesión.