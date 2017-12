Pablo Ossorio: «El cava valenciano tiene que competir con los grandes espumosos del mundo»

En el corazón de Requena, rodeada de vides y en medio de un entorno mágico, se encuentra la bodega de Hispano+Suizas, un sueño hecho realidad de Marc Grin, Rafael Navarro y Pablo Ossorio, quienes tras toda una vida dedicada al vino decidieron poner en marcha su idea. Un producto a medio camino entre el vino de autor para iniciados y los caldos elaborados según los dictados de la moda y el mercado. Casi una década después de arrancar el sueño, éste se va cumpliendo. La Guía Intervinos situó hace poco al Tantum Ergo Rosé como mejor cava rosado del país.

–Este año Hispano+Suizas ha recibido cuatro premios, uno de ellos el de LA RAZÓN al «Mejor proyecto vitivinícola» ¿cuál es el secreto del éxito?

–Sobre todo el trabajo constante y la búsqueda de la perfección. Nosotros estamos trabajando por un proyecto en el que la calidad es la base. Reconocemos las críticas de los especialistas de forma unánime, al proyecto en todo su conjunto, no solo a un vino. Y eso nos ha permitido este año tener ese posicionamiento en los medios de referencia.

–La guía Intervinos ha vuelto a situar al Tantum Ergo Rosé como el mejor rosado de España. ¿Se trata de su ojito derecho?

–El vino rosado es el producto estrella. Ahora ha sido Intervinos pero hace dos meses la guía Peñín le dio 93 puntos como la mejor puntuación de rosado de España. Es un cava que todo el mundo reconoce como la «pole position» del cava rosado español. Pero también tenemos el rosado Improntum, que cuenta con Denominación de Origen Valencia y que este año ha recibido el reconocimiento al mejor rosado de España.

–¿Cómo está yendo la campaña? ¿Cuáles son las cifras de facturación y exportación de Hispano+Suizas?

–La campaña está yendo muy bien, notamos cierta alegría. Y nos estamos dando cuenta de que la gente busca Hispano+Suizas. Estamos recibiendo más pedidos directos a la bodega para regalos y años atrás eso no pasaba.

–Aparte de esta alegría, ¿detecta algún cambio en los gustos vinícolas de los españoles?

–Hay una nueva tendencia, sobre todo con el tema del espumoso. La gente está tomando más espumoso descentralizado, no solo en Navidades, sino que durante todo el año está aumentando la venta de espumoso, de cava, y también hay una tendencia hacia vinos blancos e incluso rosados. Nosotros seguimos creciendo en tinto pero también en los otros productos, que es la gran sorpresa.

–¿Qué cree que falta en el mundo vitivinícola español?

–A España lo que le falta es saber vender mejor sus productos para ponerlos en valor. Tenemos mucho que aprender de los franceses y de los italianos, quienes están consiguiendo cuotas de mercado con los vinos espumosos con una técnica de elaboración más económica que la nuestra y lo están vendiendo mucho mejor. Y sobre todo la puesta en valor que tiene el vino espumoso francés (champagne) es algo de admirar.

–Decía recientemente que «no hay suficiente vino».

–Estamos hablando de una cosecha muy corta a nivel mundial, es una de la más cortas de los últimos 40 años. Me imagino que es una situación coyuntural, pero es cierto que sigue sin llover. Como esto continúe y no tengamos lluvias de invierno podemos tener una sorpresa y que vayamos a 2018 con otra cosecha corta y eso sí que podría ser catastrófico para el sector del vino. Perderíamos cuota de mercado, posicionamiento y nos cambiarían por otro producto. Hay mercados en los que si no sirves se beberá otra cosa.

–¿Qué opina de la petición de Cataluña de limitar las hectáreas de producción de cava? ¿La Comunidad Valenciana puede competir con Cataluña en este sentido?

–La petición es del Consejo Regulador del Cava, pero no es un tema catalán. Nace para poder controlar la ley de la oferta y la demanda. No se trata de que van a restringir las plantaciones a una zona sí y a otra no, sino de intentar que no haya un exceso de producción. Hay una parte, que es lógica, y es que todos los agricultores que hayan presentado expediente de reestructuración y vencen en 2018, sería interesante que pudieran completar el ciclo de toda esa reestructuración, y que no se cortara ahora mismo la entrada de esos viñedos a la DEO Cava, pero por otro lado no hay más remedio que hacer un control de la producción basada sobre la venta, si no, al final, perderemos la gallina de los huevos de oro.

–¿La Comunitat Valenciana está preparada para competir con Cataluña?

–La Comunitat Valenciana no tiene que competir con Cataluña, sino con los grandes espumosos del mundo. Cataluña no es nuestra competencia en el cava, puede ser nuestra competencia en un mercado nacional. Más del 60 por ciento del cava valenciano se va a la exportación, nuestro mercado es el mundo.

–¿Cuáles son los objetivos de futuro de Hispano+Suizas?

–Mantener esta posición de éxito de vinos puntuados por encima de los 90 puntos en todas las guías referentes de España e ir aumentando las ventas para mantener el objetivo de llegar a la producción máxima y cada día hacerla más exclusiva.