Eugenio Casnighi, el modelo italiano al que han despedido de la Gala Met por “convertirse en el centro de atención”

Queda muy poco para que dé comienzo uno de los eventos más relevantes del mundo de la moda. Tanto los looks de celebridades internacionales como Rosalía o Elsa Pataki destacarán entre los invitados de la Gala MET de Nueva York. Sin embargo, este evento, con el que arranca una de las exposiciones más importantes del sector, no está exento de polémica. Concretamente por lo que desveló en “TikTok” el modelo italiano Eugenio Casnighi. El joven asistente, tal y como asegura en su perfil, fue despedido por ser demasiado guapo y hacerse viral.

Fue el mismo viernes, mientras estaba terminando de hacer un vídeo para la gala, cuando se le comunicó desde la organización que no precisarán de sus servicios para este año. Desde 2022 el modelo italiano trabaja como “saludador”, un asistente encargado de llevar a las celebrities a su correspondiente asiento. La polémica decisión ha estallado por lo viral que se volvió el joven durante la gala del pasado año, en la que tuvo que acompañar en todo momento a Kylie Jenner . “Me acaban de despedir de la Gala Met”, comenzaba diciendo mostrando las fotos que tanto dieron que hablar. Antes de entrar en materia Eugenio explicó que nunca pudo hablar públicamente de toda la atención que esto le había hecho recibir debido al contrato de confidencialidad que firmó cuando empezó a trabajar con el evento, “pero es gracioso porque, como me han despedido, puedo decir lo que quiera”, aseguraba.

“Me despidieron porque me volví viral el año pasado. Básicamente me han dicho: 'Te quisiste convertir en el centro de atención, así que ya no podemos tenerte trabajando. Lo sentimos’”, decía el modelo sin poder contener ni su sorpresa ni su indignación. “El año pasado me dijeron que iba a estar con Kylie Jenner toda la noche, y que estuviese para ella en todo lo que necesitara. Me dijeron que me escogían a mí porque les gusté más que otras personas para estar con esta celebrity, pero cuando la gente le hizo fotografías a Kylie Jenner, yo estaba junto a ella y por supuesto que acababa apareciendo en la foto. Pues me han echado la culpa”, profundizaba en el motivo de su despido. Lo que sí ha querido dejar bien claro es que la más pequeña de las Kardashian no ha tenido nada que ver en esta decisión, asegurando que fue en todo momento muy amable y hasta le dio conversación.