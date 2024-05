Sílvia Orriols: "Estamos dispuestos a darle una segunda oportunidad a Puigdemont"

Sílvia Orriols (Vic, 1984) es la alcaldesa de Ripoll (Girona) y el rostro visible de Aliança Catalana, a quien muchas encuestas –incluida la última de este diario– auguran entrada en el Parlament de Cataluña por primera vez tras el 12 de mayo. Independentista, «preocupada por la islamización de Cataluña», y candidata por Girona, Orriols pide hacer la entrevista en catalán: «El castellano me ha sido impuesto, no lo he aprendido por voluntad propia».

¿Qué espera de estas elecciones?

Espero que Aliança Catalana pueda irrumpir en el Parlament de Cataluña y que su voto sea decisivo para condicionar las políticas que se hagan a partir de ahora.

A ustedes se les acusa de ser un partido de extrema derecha y xenófobo. ¿Cómo se define usted?

Yo soy catalanista, conservadora y nacionalista, pero en ningún caso soy extremista.

¿Para usted Vox es un partido de extrema derecha?

No. Quizás hay personas vinculadas a Vox o militantes del partido que pueden ser de extrema derecha. Pero como formación política, cuando te registras y accedes a unas elecciones democráticas, eres una formación democrática. Luego, si consigues el poder y la cosa se va de madre, estamos ante otro escenario. Tiene tics totalitarios, como por ejemplo plantear prohibir partidos políticos, pero para mi no lo es.

¿Existe una etnia catalana?

Existe de la misma manera que existe una etnia castellana. Es decir, un grupo de personas que tienen una cultura y una lengua singular y propia que les diferencia de los demás.

Usted aboga por "los catalanes primero" como lo hacen otros líderes internacionales como Trump, Le Pen o Meloni, ¿se siente identificada con alguno de ellos?

No sigo demasiado la política internacional, pero con la mayoría de estos líderes podríamos llegar a compartir políticas en términos migratorios. Desconozco la totalidad de sus programas y su manera de pensar en otros ámbitos. No sabría decir con quien comparto más cosas. Evidentemente nos preocupan las cuotas de inmigración que hay actualmente en la Unión Europea.

¿Cree que Cataluña está realmente amenazada por el islam?

Totalmente. Hay unas 300 mezquitas en Cataluña y alrededor de 100 de ellas son salafistas, es decir, predican una visión radical del islam. Se dedican a adoctrinar a fieles con una visión claramente antioccidental, beligerante contra nuestros valores y nuestras leyes civiles, y esto evidentemente supone una amenaza a corto y a largo plazo.

¿Las cerraría?

Las salafistas, todas. Las otras las condicionaría a un cumplimiento de normativas y valores occidentales. ¿Qué es esto de que las mujeres tengan que entrar por la puerta de atrás de las mezquitas y tengan que rezar en otra sala segregada y discriminada? Es inadmisible y no debemos tolerarlo. Si quieren tener un centro de culto, debemos acceder, porque evidentemente existe el derecho de culto, pero siempre condicionado a que se ciñan a nuestros valores.

Los judíos también lo hacen.

Sí, y tampoco estoy de acuerdo. Los cristianos también lo hacíamos, y ahora nos sentamos todos en el mismo banco y no pasa absolutamente nada.

¿Cuál es su propuesta para los inmigrantes ilegales y para los inmigrantes multirreincidentes?

Para los delincuentes, repatriación inmediata. También para quienes cometan delitos menores. Nosotros tenemos que asumir a los delincuentes de aquí pero no tenemos por qué hacerlo con los extranjeros. Estamos dispuestos a acoger inmigrantes dispuestos a ganarse la vida, a comportarse y a integrarse, pero no a quienes vienen a atentar contra los intereses de los catalanes. A los ilegales, evidentemente les repatriaríamos. No se les puede premiar dándoles los papeles.

¿Cómo se hace esto cuando no se conoce el país de origen?

Es un problema que los catalanes no tenemos porque esto solo sucede cuando llegan en pateras. Aquí no desembarcan pateras y nosotros no hacemos frontera con ningún país musulmán. Es un problema español que la Cataluña liberada no tendría.

Entonces, los devolvería a España.

Evidentemente, si vienen de España, es España quien se debe responsabilizar.

¿Apoyaría un Govern en coalición de Junts y ERC si el independentismo suma esta mayoría?

Siempre que no estuviera encabezado por Pere Aragonès. Ha mostrado una clara subordinación al estado español y sus políticas han destruido Cataluña.

¿No está dispuesta a enviar a la papelera de la historia a Puigdemont como hizo la CUP con Artur Mas?

Nosotros no tendremos la fuerza necesaria para encabezar un Govern, entonces nuestra única manera de poder influir en las políticas sería dando nuestro apoyo a otra candidatura. La única con la que vemos viable poder llegar a algún tipo de entendimiento con Junts, pero sería un voto condicionado al cumplimiento de ciertas condiciones. A Puigdemont estaríamos dispuestos a darle una segunda oportunidad.

¿Cuál sería la condición básica?

La declaración unilateral de independencia (DUI).

Esto ya se hizo en 2017. ¿Qué cree que fracasó entonces? ¿Cómo lo haría usted?

No hubo ninguna preparación previa. No hubo ni voluntad ni determinación política para llevar adelante esta declaración. Se engañó a la gente desde el principio. Además de las movilizaciones populares, es clave que los dirigentes que encabecen esta independencia estén dispuestos a defenderla hasta el final y a asumir todos los riesgos que pueda comportar.

¿Lo ve factible?

No solo lo veo factible sino que lo veo imprescindible si queremos salvar nuestra nación y garantizar la seguridad en nuestras calles.

¿Y si no hay una mayoría independentista?

Tendremos que seguir trabajando.

¿Cómo se consigue el reconocimiento internacional que no hubo en 2017?

No lo hubo porque una independencia de 8 segundos nadie se atreve a reconocerla. Si hacemos bien las cosas y nos mantenemos firmes es más fácil que determinados países, no por empatía pero sí por interés, vean con buenos ojos nuestra restitución como Estado.

¿Sería legítimo para usted recurrir a la violencia para defender la independencia de Cataluña si fuese necesario?

Lo que no es lícito es recurrir a la violencia para mantener una colonia.

¿Prefiere un gobierno de España del PSOE o uno con el PP y Vox?

Me es indiferente. Son todos imperialistas españoles, siempre atacan y saquean a Cataluña independientemente de que sean de derechas o de izquierdas. Hay diferencias en el discurso, pero en la práctica actúan igual.

Pedro Sánchez ha apoyado la ley de amnistía.

Lo hizo por interés personal, para mantenerse en el poder.

¿El voto a Aliança Catalana es un voto protesta?

Es hora de castigar a las formaciones políticas que nos han llevado a la situación en la que estamos ahora.

¿Ve posible una repetición electoral?

Más que probable, diría yo.