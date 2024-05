Ortega Cano dice basta y contesta a Ana María Aldón tras las graves acusaciones recibidas sobre su hijo

Tras un tiempo de relativa calma entre Ana María Aldón y Ortega Cano, la diseñadora abrió de nuevo la caja de los truenos este fin de semana tras anunciar en un programa de televisión que el diestro no estaría cumpliendo con ciertas "obligaciones" que tiene con el hijo menor que tienen en común.

"Ana es amiga y está pasando un mal momento y yo quiero que dé un paso al frente y cuente las cosas. Son cosas que a mí me duelen, y vaya por delante que yo no tengo nada en contra del padre de su hijo, de su ex. Pero sí es verdad que esta señora está expuesta a comentarios de todo el mundo, que si ha sido una aprovechada… Cuando yo no he escuchado en mi vida una mala palabra hacia él. Entonces, cuando yo digo que hay determinadas situaciones, hay que denunciarlas", comenzó diciendo Luis Rollán en "Fiesta".

El periodista abrió el melón y Aldón no tardó en profundizar en los detalles de este asunto, sembrando la sombra de la duda sobre las responsabilidades a las que Ortega Cano estaría faltando con su hijo pequeño.

"Hay que cumplir con todas las obligaciones, y a veces no se cumplen con las obligaciones", sentenció la andaluza, recalcando que hace "tiempo" que se mantiene esta situación y amenazando incluso con "tomar cartas en el asunto (...) Está todo en cauce y en vía de solucionarse las cosas, porque tiene que ser de esa manera. Cada uno tiene sus obligaciones, yo cumplo con las mías y los demás tienen que cumplir con las suyas".

Ana María Aldón GH Dúo

Unas graves insinuaciones ante las que Ortega Cano no se ha quedado callado. El diestro ha desmentido a su exmujer en "Es la mañana de Federico", asegurando que esa supuesta "obligación" con la que no estaría cumpliendo es simplemente una transferencia bancaria que no llegó en el plazo previsto.

"Todo está arreglado y solucionado. Nunca he escatimado en nada y en ello estamos. El problema existente con la transferencia bancaria pendiente estaba ya solucionado", ha explicado en diestro.

El torero Ortega Cano apoya a su hija Gloria Camila en el desfile de su firma de moda, Bakkus Gtres

Una versión confirmada también por su cuñado Aniceto, marido de Mari Carmen, una de las hermanas de Ortega Cano. "José siempre se ha hecho cargo del niño, para mí no es para tanto. El problema con el banco se ha arreglado, no hay polémica y hablando se entiende la gente", ha señalado, intentando quitar hierro a un asunto que parece reducirse a un fallo bancario al que Aldón ha querido dar más importancia.