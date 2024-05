El independentismo llama a boicotear a una empresa de congelados por usar el castellano

El propietario de ‘La Sirena’, José Elías, una empresa cha llevado a cabo unas declaraciones sobre el catalán que no han gustado a los independentistas, y por ello han iniciado una campaña contra la empresa de congelados. “Tienes que ver si eres más político o eres más empresario. Hacer vídeos en catalán te da un nicho y hacerlos en castellano no te da ningún nicho. Si los haces en castellano no estás polarizado”.Desde las redes sociales, se ha llamado a boicotear la compañía, que es catalana.

Cabe recordar ahora el regreso de Joan Laporta a la presidencia del Barcelona no estuvo exento de polémica. Los problemas económicos azotaban al conjunto culé y la llegada del nuevo mandatario fue un soplo de aire fresco. Tras su figura, hubo un personaje clave para llegar hasta allí: su avalista, José Elías.