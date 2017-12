Arrimadas: «Los separatistas salen tocados y el "procés" debilitado»

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha considerado hoy que los separatistas "salen tocados" y el proceso soberanista "debilitado" tras los comicios de ayer, y ha culpado a la ley electoral de que su formación no haya logrado más escaños ya que a su juicio beneficia a los nacionalistas.

En rueda de prensa tras la jornada electoral, Arrimadas, que ha comparecido junto al presidente del partido, Albert Rivera, no ha querido "adelantar escenarios" sobre un posible gobierno independentista, al considerar que han obtenido "menos apoyos" y "salen más divididos (...) No se puede dar nada por hecho, y nosotros no tiramos la toalla", ha señalado Arrimadas.

Esta mañana, Arrimadas ha afirmado que las elecciones catalanas han visualizado que "esto no es un problema entre Cataluña y España, sino entre catalanes" y ha dudado de que los independentistas se puedan poner de acuerdo para formar gobierno.

¡Arrimadas ha expresado en Onda Cero su satisfacción por la victoria de Cs -37 escaños- y ha afirmado que no esperaba el resto de fuerzas constitucionalistas lograran "una posición tan baja" -17 PSC y 3 PP-. "Hemos ganado claramente en votos, pero los independentistas vuelven a repetir una mayoría pero con menos fuerza", ha apuntado la dirigente de Ciudadanos, para quien "el procés no acabó ayer" y "el camino va a ser un poquito más largo".

Ha insistido en que "el independentismo sale de estas elecciones muy tocado" y ha advertido de que "esto es una carrera de fondo".