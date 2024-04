Ana Rosa manda un recado a Pedro Sánchez: “Un presidente no puede dejar a la ciudadanía en vilo cinco días”

La situación política está en un momento de máxima tensión. Tras hacerse pública la carta de Pedro Sánchez en la que comunicaba que cancelaría su agenda durante cinco días en los que se retiraría a pensar y poner su cargo como Presidente en el aire, sin descartar una posible dimisión. Susana Griso o Belén Esteban se han pronunciado a esta decisión que deja la situación política en España en la estocada tras conocerse la denuncia interpuesta en contra de su esposa, Begoña Gómez.

Ana Rosa Quintana no ha faltado a esta ronda de analizar el comportamiento que ha tenido el Presidente del Gobierno y que “deja a la ciudadanía en vilo cinco días”. Fue este miércoles cuando comentaba por primera vez la noticia en “TardeAR”, pero este jueves, tras un análisis más amplio del panorama, ha planteado varias cuestiones que no han pasado desapercibidas. “La palabra del día hoy es ¿Victimismo o no? Desde ayer por la tarde hemos asistido a varios términos inéditos en democracia y cada uno genera una incógnita a los españoles”, arrancaba en su espacio televisivo señalando el primero de estas incógnitas: “dimisión en diferido”, decía indignada porque fuera la primera vez en toda la historia de nuestra democracia que un presidente anuncie una “posible dimisión”. Ha tendido una rama a Sánchez asegurando que todas las personas están en su derecho de sentirse sobrepasados por una situación difícil, pero “a lo que no tiene derecho un presidente del Gobierno es a dejar a la ciudadanía en vilo cinco días”, proseguía.

Ana Rosa se ha cuestionado cuál es el motivo que tendría el Presidente para tomar estas medidas. Si con esto quiere mostrar su descontento hacia los jueces que han abierto diligencias o si su enfado estaría más sobre los medios, en los que también destacan los internacionales que se han hecho eco de esta “presunta corrupción”.

Ana Rosa Quintana en "TardeAR" Mediaset

“¿Esta amenaza fantasma es una estrategia de cara a las elecciones catalanas y europeas? ¿Está buscando una moción de confianza para salir más fuerte? ¿Quiere desviar la atención de las investigaciones en que se han retomado sobre el espionaje a su móvil con Pegasus?”, continúa preguntándose mientras lo acusa de “chantaje sentimental”.

En segundo lugar ha sentenciado la sentimentalidad con la que el Presidente estaría jugando, cuestionando cuál sería su estrategia: “¿Por qué deja al país en suspenso cogiéndose un puente de cinco días si se trata de una decisión puramente sentimental? ¿Quiere movilizar a la sociedad a golpe de sentimientos? ¿Dónde ha quedado la resiliencia que debe tener un presidente, esa convicción que le convirtió en el hombre del no es no?”.

Termina hablando de este tema haciendo un fuerte hincapié en que el Pedro Sánchez es un personaje en la esfera política que pudo sobrevivir al “destierro de su propio partido”. “Solo hay dos opciones, dimite o no dimite. El lunes España conocerá la respuesta y se admiten apuestas. La mía es: no es no”, termina apostando sobre el futuro del país.