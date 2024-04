Isabel Preysler es la reina de la elegancia hasta con vaqueros y zapatillas para ir al hospital a ver a su nieto

Ana Boyer y Fernando Verdasco ya son padres de su tercer hijo. Era la propia hija de Isabel Preysler la que hace unos días anunciaba a través de sus redes sociales que se encontraba en la recta final de este embarazo, con todo preparado para dar la bienvenida a su pequeño. Otro niño, como ella misma confirmaba, que viene a completar esta familia, ya numerosa. El bebé nació este miércoles 24 de abril. Y Ana ya ha compartido la primera fotografía con el pequeño a través de su cuenta de Instagram. Una imagen con las manos de los cinco miembros de la familia y unas palabras con las que revelaban el nombre: "Bienvenido Martín. 24.04.24. Tus hermanitos y padres ya te quieren más que a nada en el mundo!!!". Si primero veíamos a Tamara Falcó acudir con su look más pijo con jersey de rayas, ahora es su madre, Isabel Preysler la que lo ha hecho con un estilismo de lo más casual con vaqueros y zapatillas, pero le ha añadido su toque más glamuroso con una blazer negra y una camiseta.

Desde vaqueros campana que le hacen tipazo a Isabel Preysler, a pantalones de todos los colores con ese mismo corte. Porque la reina de corazones tiene claro que estos sos los pantalones que más estilizan a las mujeres, porque nos hacen parecer más esbeltas y altas por su efecto visual. Demostrando que unos wide leg son aptos para todas, de las mujeres de 70 a sus hijas de 40. Unos vaqueros campana, que Isabel Preysler ha combinado esta vez con una blazer negra de estilo clásica, y una camiseta negra también, para ir a conocer a su nuevo nieto. Sí, querida lectora, aquella prenda que amaban nuestras madres en los años 80 vuelve a introducirse en nuestro armario sin preguntar. Bien es cierto que desde hace varias temporadas, los vaqueros de campana se han vuelto a llevar hasta convertirse en una prenda básica de vestidor que hasta las chicas más pijas han lucido por Madrid. Sin embargo, no todas nosotras nos hemos atrevido a llevar en nuestros looks de streetstyle o formales. Pues bien, Isabel Preysler ha rescatado esta propuesta estilística para convencernos de que es una de las piezas que mejor sientan a la figura y que consiguen un efecto tipazo. Esta vez, la celebrity nos ha dejado boquiabiertos con un look de noche, en el que ha combinado dichos vaqueros de campana con una blazer y camiseta. Un estilismo que también ama Tamara Falcó.

Isabel Preysler entrando al hospital. Gtres

Un estilismo que Isabel Preysler ha lucido para ir al hospital con su nieto, a conocer a su nuevo nieto, y que nosotras vamos a llevar a la oficina esta primavera, para ir elegante y cómoda.