Puigdemont vuelve a vetar a la prensa no independentista

El expresidente de la Generalitat y candidato de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ha afirmado hoy que las elecciones de hoy en Cataluña "no son normales" porque "se celebra con candidatos en prisión y en el exilio".

Puigdemont ha hecho declaraciones a algunos medios de comunicación en el Centro de Convenciones de Bruselas, entre los que no se encontraban los españoles no iendependentistas. Desde aquí seguirá los resultados de la jornada electoral acompañado por los otros exconsellers cesados que se encuentran en la capital belga, y ha afirmado que esta jornada electoral "no es normal".

"Efectivamente, hemos de volver a la normalidad, no es normal una jornada que se celebra con candidatos en prisión y en el exilio, con temor, con intervención de nuestro país y nuestras instituciones", ha afirmado.

Según Puigdemont, "tampoco es normal que se celebre con falta de libertad de expresión".

"Aún así -ha dicho- es un día muy importante, no para la Cataluña de hoy, sino para la Cataluña del futuro, y todos los datos de que dispongo hasta ahora me indican que la respuesta de nuestros conciudadanos será positiva, será alta".