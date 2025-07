Ingreso de Santos Cerdán en prisión y última hora sobre Pedro Sánchez, en directo: crisis en el PSOE, 'caso Koldo' y Ábalos

Entrar en el trullo sin billete de vuelta no debe ser fácil. Hacerlo simplemente como periodista ya te deja una extraña sensación de batiburrillo desabrido, de olor metálico y sonidos penetrantes. Una desazón que te remolonea en la cabeza y se te pega a la ropa hasta que vuelves a incorporarte a tu vida habitual. Dicen que, al principio, lo peor, además de la falta de intimidad, es el síndrome de hipervigilancia, ese desasosiego que no te deja bajar la guardia. Algunos se acostumbran, otros no. Eso no quita para que algunos ilustres políticos hayan llevado razonablemente bien la «Chirona Experience». Rato y Bárcenas usaron la inteligencia emocional: aprovecharon la despersonalización que sufres ahí dentro para interpretar el papel de hermano mayor de los compadres que te encuentras por el camino.