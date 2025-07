Por qué se está pidiendo a las personas que vaya a coger un vuelo que usen leggings o jeans

Ahora queempiezan las vacaciones y hay más tendencia a coger vueloseste consejo te puede ser útil... Estamos acostumbrados a coger un vuelo y vestirnos "más cómodos" especialmente si esperamos tener un vuelo largo. Si se tiene un vuelo de varias horas en general se opta por las prendas mas cómodas, como podrían ser unos leggins. Sin embargo, aunque esta opción asegure comodidad no sabemos que la siguiente elección nos expone a un riesgo que no conocemos. No solo eso, si no que no se recomienda en absoluto llevarlos, y es importante saber por qué.

Afecta a la circulación

Un especialista con la colaboración de "Metro Vein Centers" declaró al Huffington Post que ciertos tipos de ropaafectan la circulación al volar. El experto Dr. Hugh Pabarue, explicaba que no se recomienda la ropa ajustada como leggins u otras prendas restrictivas como jeans ajustados más conocidos como "skinny jeans" ya que reduce la capacidad de la sangre para fluir hacia adentro y hacia afuera de las piernas.

El mismo, añadió también que estar sentado durante mucho tiempo prolongado, especialmente en un avión, puede provocar la acumulación de sangre en las piernas, lo que aumenta el riesgo de trombosis, una afección grave en las piernas en la que se forma un coágulo en una vena profunda.

Trombosis, riesgo de usar este tipo de prendas La Razón

"Usar ropa demasiado ajustada puede provocar afecciones como el síndrome compartimental o la meralgia parestésica, que causan entumecimiento, hormigueo y dolor intenso en las piernas". Añadió que no todos los leggins son iguales, pero aun así desaconsejó su uso, al igual que los vaqueros, especialmente si quedan ajustados en la cintura, los muslos y los tobillos.

Además. Christine Negroni, especialista en aviación, coincidió con el consejo de salud y advirtió a los viajeros que no usen leggins en los vuelos.

Aumentan riesgo de incendio

No solo son peligrosos por el tema de la circulación si no que tienen mas riesgos. "El problema con los leggins es la naturaleza del material" Se trata de una prenda ajustada, generalmente hecha de fibras sintéticas, derivadas del petróleo, algo que no conviene usar en un avión, ya que el mayor riesgo en un accidente aéreo con posibilidad de supervivencia es el fuego".

Por otra parte, lamayoría de accidentes aéreos, como un aterrizaje de emergencia, son superables. Y en esos casos, el mayor riesgo no es necesariamente el impacto, sino que algo afecte la integridad del avión y provoque un incendio debido al combustible a bordo.

Sin embargo, en caso de incendio, no es recomendable usar ropa ajustada. Se puede calentar mucho, derretirse sobre la piel o causará quemaduras graves, lo que afectará su capacidad para escapar del avión

Si bien el riesgo de sufrir un accidente aéreo es bajo, es importante pensarlo dos veces al elegir la ropa de viaje.