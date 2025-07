La cárcel de Cerdán agita el tablero y reabre la vía del pacto para Ábalos

El ingreso en Soto del Real de Santos Cerdán este lunes ha provocado un auténtico terremoto en el "caso Koldo". La consecuencia más directa de la decisión del magistrado Leopoldo Puente ha sido la revisión de las estrategias de defensa por parte de los otros imputados, ante el temor de que en un futuro puedan terminar en prisión provisional como el ex secretario de Organización del PSOE.

De esta forma, se abre la puerta a una posible confesión en Fiscalía que evite un desenlace como el de Cerdán, máxime teniendo en cuenta que en su caso ni tan siquiera han concluido con la investigación patrimonial. En ese sentido, el que más papeletas tiene para sentarse en Anticorrupción es José Luis Ábalos. De hecho, la posibilidad de una confesión ya se puso sobre la mesa días antes de su comparecencia del 23 de junio en el Tribunal Supremo.

La situación personal del exministro de Transportes y los duros indicios aportados por la Guardia Civil en su último atestado propiciaron un acercamiento al Ministerio Público, aunque cualquier posibilidad de acuerdo voló por los aires tras la reunión que forzó Koldo García horas antes de comparecer ante el magistrado. De hecho, en dicho encuentro, que se celebró en el despacho del abogado de Ábalos, Koldo instó a quien fuera su jefe a no abrir la boca en sede judicial a la espera de que desfilara Santos Cerdán.

Ábalos, más cerca del pacto

El exasesor ministerial impuso de esta forma su estrategia consciente de que conserva material con el que puede "atar" a quien fuera su jefe. No obstante, la prisión de Santos Cerdán marca un antes y después en una causa que acabará con total probabilidad en el banquillo de los acusados. En ese sentido, las fuentes consultadas por LA RAZÓN auguran una confesión incriminatoria en lo que respecta a Ábalos.

Santos Cerdán llega a la cárcel de Soto del Real (Madrid) A. Pérez Meca Europa Press

Koldo, por el momento prevé guardar silencio. De hecho, así lo hizo en su comparecencia de la semana pasada ante el juez, cuando se acogió a su derecho a no declarar. Se da la circunstancia de que días antes de volver al Tribunal Supremo cambió de abogado y optó por confiar su defensa a Leticia de la Hoz, penalista que ya defendía a su exmujer. Este cambio se produjo cuando su antiguo abogado le propuso la posibilidad de pactar con la Fiscalía Anticorrupción.

Es más, este martes por la tarde emitió un comunicado en el que negó que hubiera pactado con la Fiscalía o con la Guardia Civil. Koldo tildó de "absolutamente falsas" las informaciones que apuntan a que estaría colaborando de manera subrepticia con la Unidad Central Operativa (UCO) y aseguró que su intención es "continuar con la postura" mantenida hasta el momento.

La sugerencia de seguir la vía abierta por Víctor de Aldama no es baladí. El último informe de la UCO apuntaló los indicios contra los investigados por impulsar una presunta trama de amaños de contratos públicos que arrancó en Navarra y dio el salto a la esfera nacional tras la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa. Las escuchas telefónicas, junto con los manuscritos de las adjudicaciones y los audios que ocultaba Koldo constituyen unos indicios que dejan poco margen de actuación a los investigados.

Santos Cerdán guardará silencio

Sin embargo, Koldo García no quiere tirar de la manta. Al menos por el momento. Y Santos Cerdán parece sumarse a esta estrategia. Las fuentes consultadas por este medio explican que el ex secretario de Organización del PSOE se mantiene fuerte y no tiene intención alguna de forzar un giro. Sin embargo, su periplo en prisión acaba de comenzar y quedan muchos meses de investigación en los que cualquier escenario es posible.

De lo que no cabe duda es de que las fuentes de prueba son irrefutables. El magistrado Leopoldo Puente habló en el auto de prisión de Cerdán de "notabilísimos indicios" que le parecen "verdaderamente extraordinarios". Por su parte, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, apuntó a las "explícitas" conversaciones grabadas durante años por Koldo, a la gravedad de los delitos y a las cuantías repartidas por las adjudicaciones.

De hecho, el fiscal se amparó en estos indicios y en el riesgo de destrucción de pruebas para pedir prisión incondicional sin fianza para Santos Cerdán. A su reclamo se adhirieron las acusaciones populares, que en esta causa litigan bajo la representación letrada del Partido Popular. Se trató de una decisión que pilló por sorpresa al propio Cerdán y a su letrado, que tuvo que acercarse ya por la tarde a Soto del Real para llevarle una maleta con sus cosas.

Tampoco ayudó el alegato mantenido en sede judicial por parte de Cerdán. Lejos de reconocer los hechos que se le imputan, se presentó como víctima de una operación política de la derecha con la que se pretendía frustrar el "gobierno progresista" de Pedro Sánchez. También sacó pecho de sus 'éxitos' políticos asegurando que ayudó a redactar la Ley de Amnistía y que propició el acercamiento del PSOE con formaciones separatistas como PNV, Bildu o ERC.

¿Dónde está el dinero?

También se pronunció sobre lo relativo a esta presunta "organización criminal", pero lo hizo para descartar cualquier irregularidad. Así, negó que el contrato firmado con Antxon Alonso tuviera validez jurídica, se desligó de Víctor de Aldama, dijo que su interés por las licitaciones de obras era meramente electoral y declinó cualquier cobro de mordidas.

Este último punto es uno de los bastiones clave de su defensa, que se apoyará especialmente en la ausencia total de indicios sobre una presunta ocultación de las comisiones que habrían percibido por las adjudicaciones bajo sospecha. De hecho, incluso se pronunció sobre sus ingresos y sus cuentas bancarias en aras a tratar de demostrar que no tiene nada que ocultar. Sin embargo, esta arista de la causa no es ajena a la Guardia Civil. Los agentes llevan muchos meses tras el rastro del dinero no se descarta que parte del mismo haya podido acabar fuera de España.

El magistrado sostiene al respecto que Cerdán juega un papel clave porque, en su condición de encargado de repartir las mordidas, es conocedor de cómo se desviaron y a quienes. A Puente no le salen las cuentas y advierte ya de que puede haber terceros (personas físicas y jurídicas) que se beneficiaron de este sistema. Al respecto, expuso que el "botín" repartido indiciariamente entre los tres investigados representa un porcentaje mínimo ya que el resultado sería de poco más de 1 millón de euros a repartir.

"Si el importe del premio económico por la indebida adjudicación de las obras hubiera constituido, por hipótesis, un uno por ciento del valor de las adjudicaciones dicho premio equivaldría a una cantidad superior a los cinco millones de euros, varias veces mayor que la parte que indiciariamente correspondía a los Sres. Ábalos y García", alegó el instructor, en referencia al poco más de millón de euros que constaría acreditado que se repartieron.