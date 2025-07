Ingreso de Santos Cerdán en prisión y última hora sobre Pedro Sánchez, en directo: crisis en el PSOE, 'caso Koldo' y Ábalos

Un día ha cumplido Santos Cerdán en prisión como presunto cabecilla de una organización criminal que anidaba en el sanchismo. En el Gobierno y en el PSOE aún no se ha dado con el argumentario adecuado para atemperar los estragos del escándalo. Muy probablemente porque no exista el relato que minimice el daño en una ciudadanía hastiada e indignada por los abusos de un régimen que ha degradado la convivencia y el estado de derecho como ningún otro en la Europa democrática. Así que los socialistas han pasado de ese tempano de frialdad indecorosa de María Jesús Montero, condenando la memoria del que era su amigo Santos Cerdán, al casi duelo de la decepcionada portavoz Pilar Alegría, pasando por el silencio y el dontancredismo del presidente Sánchez. La narrativa de Ferraz y Moncloa no se ha apeado del guion en el que el PSOE es un partido ejemplar, de enérgica respuesta contra las conductas impropias, fiscalizado al milímetro, sometido a auditorías externas y comprometido con la máxima transparencia.