Aprobado un ambicioso plan de apoyo a la industria de la moda en Andalucía

La Junta de Andalucía va a poner en marcha un plan pionero de apoyo y difusión de la moda con la convocatoria de la primera línea de ayudas y una exposición con obras de dieciocho creadores que representan la moda de autor más destacada del panorama del siglo XXI, que acogerá un desfile retrospectivo de Victorio y Lucchino.

La primera de estas propuestas será la muestra ‘La moda andaluza en la cultura del siglo XXI’, que abrirá sus puertas en octubre, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla.

En el marco de la citada exposición, se va a celebrar un gran desfile retrospectivo de Victorio y Lucchino, que reunirá hasta sesenta diseños que representan todas las etapas creativas de José Víctor Rodríguez y José Luis Medina en sus más de cuatro décadas de trayectoria. Dicha actividad coincidirá con el 40 aniversario de la presentación de su primera colección en Nueva York (Estados Unidos).

Concebida por Raúl Romero, experto en la difusión y comunicación de la moda andaluza, la muestra reunirá a dieciocho creadores del siglo XXI, que comparten una trayectoria consolidada, con presencia en pasarelas de prestigio, desde la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid hasta la de Alta Costura de París (Francia), tienen talleres activos que generan empleo y fortalecen el ecosistema creativo local y han logrado una repercusión sostenida en medios especializados, además de que mantienen una vinculación real con Andalucía como fuente de inspiración.

Para la ocasión, todos los participantes presentarán diseños originales, que se expondrán junto a sus bocetos. La única premisa de partida, respetando la libertad creativa de los diseñadores, es que las piezas creadas para la ocasión tengan a Andalucía como inspiración en un sentido amplio, tomando como punto de partida el arte, el paisaje, las tradiciones y la arquitectura.

Asimismo, se va a privilegiar también el uso de materiales sostenibles y responsables con el medio ambiente, capaces de unir tradición y modernidad, ha informado la Oficina de comunicación de la Junta tras pasar por el Consejo de Gobierno el proyecto cultural de promoción de la moda andaluza que refuerza la importancia cultural, artística, económica y creativa del sector, que da empleo directo en Andalucía a más de 9.000 personas y tiene una facturación de 540 millones de euros.

Este plan andaluz tiene como objetivos dar visibilidad y proyectar a los diseñadores andaluces, que son un pilar esencial de la cultura andaluza; impulsar el desarrollo de una industria fundamental para la ‘marca Andalucía’ y hacer de la moda un aliciente para el turismo cultural, capaz de atraer visitantes interesados en un sector que mira al pasado para tejer el presente e imaginar el futuro.

Asimismo, se va a poner en marcha una convocatoria de ayudas para el fomento de la moda andaluza, las primeras que la Junta de Andalucía dirige a este sector creativo, para apoyar a los diseñadores para que asistan a eventos de moda nacionales e internacionales e incentivar y respaldar la organización de desfiles de moda por parte de las empresas andaluzas.

De forma paralela, se llevarán a cabo diversas acciones –exposiciones, jornadas, reconocimientos, desfiles y diálogos con otras disciplinas– en espacios singulares de todas las provincias para la promoción de la moda andaluza y sus creadores.