Estos lugares de Castilla y León no se librarán de tormentas este martes

Temperaturas agradables las que se están viviendo en las últimas horas en Castilla y León. El frío parece haber dado una tregua en este fin de semana con puente incluido, y parece que va a ser la tónica en las próximas horas en la comunidad castellano y leonesa.

No obstante, no faltarán lluvias, en forma de tormenta, en especial ya a última hora de la tarde.

La predicción según la Aemet, señala que para este martes se esperan "intervalos nubosos, con nubes bajas en zonas de montaña a primeras horas, sin descartar alguna llovizna ocasional, tendiendo a cielo nuboso o cubierto, con lluvias débiles, o localmente moderadas en el noroeste, que llegarán al este a últimas horas.

No faltarán bancos de niebla en montaña con viento de componente sur, flojo a moderado con alguna racha fuerte o muy fuerte en cotas altas del norte en la primera mitad del día.

Y en qué zonas va a ser más propensas las lluvias. Pues en las zonas suroeste, en especial al oeste de la provincia de Valladolid y en distintas zonas de Salamanca y Zamora.

Las temperaturas en ligero ascenso, salvo en el noroeste donde pueden bajar ligeramente.

Las mínimas y máximas por capitales de provincia serán las siguientes: