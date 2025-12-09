El tiempo
Estos lugares de Castilla y León no se librarán de tormentas este martes
No obstante, las temperaturas irán en aumento con el paso de las horas
Temperaturas agradables las que se están viviendo en las últimas horas en Castilla y León. El frío parece haber dado una tregua en este fin de semana con puente incluido, y parece que va a ser la tónica en las próximas horas en la comunidad castellano y leonesa.
No obstante, no faltarán lluvias, en forma de tormenta, en especial ya a última hora de la tarde.
La predicción según la Aemet, señala que para este martes se esperan "intervalos nubosos, con nubes bajas en zonas de montaña a primeras horas, sin descartar alguna llovizna ocasional, tendiendo a cielo nuboso o cubierto, con lluvias débiles, o localmente moderadas en el noroeste, que llegarán al este a últimas horas.
No faltarán bancos de niebla en montaña con viento de componente sur, flojo a moderado con alguna racha fuerte o muy fuerte en cotas altas del norte en la primera mitad del día.
Y en qué zonas va a ser más propensas las lluvias. Pues en las zonas suroeste, en especial al oeste de la provincia de Valladolid y en distintas zonas de Salamanca y Zamora.
Las temperaturas en ligero ascenso, salvo en el noroeste donde pueden bajar ligeramente.
Las mínimas y máximas por capitales de provincia serán las siguientes:
- Ávila:5/12
- Burgos:4/15
- León:5/12
- Palencia:4/14
- Salamanca:9/15
- Segovia:6/14
- Soria:1/13
- Valladolid:4/15
- Zamora:8/15
