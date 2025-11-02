Turismo de la Provincia de Segovia participa en el encuentro profesional con agencias de viajes canadienses celebrado en León

Turismo de la Provincia de Segovia ha participado en el encuentro profesional con agencias de viajes canadienses celebrado en León, dentro del programa del Congreso Internacional de la Association of Canadian Travel Agencies and Travel Advisors (ACTA). Turespaña, a través de su Consejería de Turismo en Toronto, ha captado esta actividad tan relevante para el mercado emisor canadiense, contando con la colaboración de la Junta de Castilla y León y del Ayuntamiento de León a nivel organizativo.

En esta acción han participado alrededor de 150 agentes de viajes y periodistas especializados del sector turístico canadiense. Para la Diputación de Segovia, la cita ha supuesto una oportunidad estratégica para dar a conocer los atractivos y los recursos turísticos de la provincia, como su patrimonio histórico, su naturaleza, su gastronomía y su red de alojamientos rurales. Durante los encuentros mantenidos, las agencias de viajes canadienses han mostrado un especial interés por la oferta patrimonial y gastronómica de la provincia, así como por las actividades vinculadas a la naturaleza y al turismo activo, ámbitos en los que Segovia destaca por la diversidad y calidad de sus propuestas.

Canadá se consolida como un mercado emisor de largo radio de alto poder adquisitivo e interés creciente por los destinos culturales y de interior. En 2024 visitaron España más de 640.000 turistas canadienses, con un gasto total de mil doscientos cincuenta millones de euros y una estancia media superior a diez días.

Compromiso con la promoción internacional del destino Segovia

El diputado de Turismo, Javier Figueredo Soto, ha destacado que “la presencia de Segovia en este encuentro profesional nos permite fortalecer la imagen de la provincia en mercados internacionales y abrir nuevas vías de colaboración con intermediarios turísticos que buscan experiencias auténticas y destinos sostenibles”.

Con esta acción, la Diputación de Segovia, a través de Turismo de la Provincia de Segovia, refuerza su compromiso con la promoción exterior del territorio y con la participación en foros internacionales que contribuyen a posicionar la provincia dentro de los principales circuitos turísticos de calidad.